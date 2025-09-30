“어제도 친구들이랑 ‘엽떡’ 먹었는데”…5년간 걸린 횟수 보니

최근 5년간 떡볶이 프랜차이즈 중 식품위생법 위반 건수가 가장 많은 곳은 ‘동대문엽기떡볶이’인 것으로 나타났다. 프랜차이즈 업체의 위반이 매해 지속적으로 발생하는 만큼 본사의 철저한 관리가 필요하다는 지적이 나온다.

동대문엽기떡볶이 엽기메뉴. 동대문엽기떡볶이 사회관계망서비스(SNS) 캡처

30일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 장종태 의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 2025년 매장 수 기준 상위 5개 떡볶이 프랜차이즈 업체의 식품위생법 위반 적발 건수는 총 297건이었다.

업체별 현황을 살펴보면 동대문엽기떡볶이가 90건(30.3%)으로 가장 많았다. 이어 신전떡볶이가 89건(30%), 청년다방이 54건(18.2%), 배떡이 42건(14.1%), 우리할매떡볶이가 22건(7.4%) 순이었다. 상위 2개 업체인 동대문엽기떡볶이와 신전떡볶이가 전체 위반의 절반 이상을 차지했다.

위반 유형 중 37%(110건)는 ‘기준 및 규격 위반’이었다. 이어 위생교육 미이수가 93건, 건강진단 미실시 40건, 위생적 취급기준 위반 38건 등이었다. 식품위생법에 따르면 영업자와 종업자는 매년 6시간의 보수 교육을 받아야 한다. 이를 받지 않으면 법 위반이다. 다수 업체가 이 같은 교육 기준을 준수하지 않았다.

동대문엽기떡볶이는 기준 및 규격 위반(59건)이 가장 많이 적발됐고, 위생교육 미이수(16건)가 뒤를 이었다. 신전떡볶이는 기준 및 규격 위반과 위생교육 미이수가 각각 26건 적발됐다. 청년다방은 위생교육 미이수가 20건으로 가장 많았다.

장 의원은 “K-분식을 선도하며 젊은 층에게 많은 사랑을 받는 떡볶이 프랜차이즈에서 국민 안전을 위협하는 식품위생법 위반이 지속 발생해 매우 우려스럽다”며 “프랜차이즈 본사들은 가맹점주를 대상으로 위생교육을 의무화하고 식약처는 정기적인 위생 점검으로 안전한 먹거리 인식을 심어줄 필요가 있다”고 지적했다.

최근 5년간 외식 프랜차이즈 종류별 식품위생법 위반 현황. 더불어민주당 서미화 의원실 제공

한편 최근 5년간 떡볶이 외에도 치킨, 카페, 햄버거 등 프랜차이즈 업체에서 적발된 식품위생법 위반 사례는 3000여건에 달하고 있다. 식약처 ‘외식 프랜차이즈 식품위생법 위반 현황 자료’를 보면 2020년부터 2024년까지 9개 업종의 프랜차이즈에서 3133건의 식품위생법 위반 사례가 발생했다.

업종별로는 치킨이 1139건(36.4%)으로 가장 많았고, 이어 카페 617건(19.7%), 햄버거 471건(15.0%), 떡볶이 330건(10.5%), 피자 267건(8.5%), 마라탕 219건(7.0%), 요거트 42건(1.3%), 탕후루 25건(0.8%), 육회·연어 23건(0.7%) 순이다.

위반 유형별로는 음식물에 이물질이 들어간 경우인 ‘기준 및 규격 위반’이 1158건(37%)으로 가장 많았고, 위생 교육 미이수 968건(30.9%), 위생적 취급기준 위반 336건(10.7%), 건강진단 미실시 216건(6.9%), 영업자 준수사항 위반 185건(5.9%) 순이었다.

그러나 이에 대한 행정처분은 대부분 가벼운 수준에 머물렀다. 전체의 88.5%가 과태료 부과(1451건, 46.3%)나 시정명령(1321건, 42.2%)에 그쳤고, 영업정지는 167건(5.3%), 과징금 부과 110건(3.5%), 시설개수명령 83건(2.6%), 영업소 폐쇄는 단 1건(0%)에 그쳤다.

식약처 관계자는 “국민의 소비 경향을 반영해 지속적으로 점검 대상을 확대하고 고의적인 불법 행위에 대해서는 엄정하게 조치하는 등 안전관리를 강화해 나갈 것”이라며 “위생 사각지대가 없는 안전한 먹거리 환경 조성에 최선을 다할 계획”이라고 전했다.

