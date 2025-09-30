이승우 "이민정이 이상형…어렸을 때부터 좋아해"

축구선수 이승우가 배우 이민정을 이상형으로 꼽았다.

29일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에는 결혼을 앞둔 축구선수 송민규, 아나운서 곽민선의 신혼집이 공개됐다.

이날 두 사람은 프로축구팀 전북 현대에서 뛰고 있는 이승우, 전진우, 송범근을 초대했다.

이승우, 전진우, 송범근은 곽민선이 준비한 집들이 음식에 감탄하며 송민규를 향한 부러움을 드러냈다.

다 함께 식사를 이어가던 중 송민규는 "형들도 사랑꾼이지 않냐"고 물었다.

이승우는 "사랑꾼이 되고 싶은데 여자친구가 없는 게 문제"라고 말했고, 송범근은 "누구 소개해 주려고?"라며 들뜬 반응을 보였다.

송민규는 이들의 이상형을 물으며 "다들 눈이 높을 것 같다"고 말했다. 이에 전진우는 "키 크고 화려하게 생긴 사람을 좋아한다. 연예인으로 치면 고준희"라고 했다.

송범근은 "착한 사람을 좋아한다. 외적으로는 청순한 이미지가 좋다"며 "나이는 상관없다. 마음이 잘 맞아야 한다"고 밝혔다.

이승우는 "연예인으로 치면 이민정이다. 어렸을 때부터 좋아했다"며 "어렸을 때부터 외적인 모습을 너무 좋아했다"고 팬심을 전했다.

