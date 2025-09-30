2차 민생회복 소비쿠폰, 전북서 첫 주에 71% 신청

전북도는 민생회복 소비쿠폰 2차 신청이 시작된 지 첫 주 총 115만590건, 1151억원 규모의 신청이 접수됐다고 30일 밝혔다. 이는 전체 지급 규모 1627억원의 71%에 해당한다.

신청 방식별로는 신용·체크카드가 60만9226건으로 가장 많았고, 선불카드 33만3257건, 지역사랑상품권 20만8107건 순으로 집계됐다.

소비쿠폰 2차 신청은 지난 22일부터 다음 달 31일 오후 6시까지 6주간 진행된다. 온라인은 카드사 홈페이지·앱과 지역사랑상품권 앱을 통해, 오프라인은 주민센터와 카드사 제휴 은행 영업점에서 신청할 수 있다.

전북도는 시군별로 ‘부정유통 신고센터’를 운영하며 가맹점 점검과 중고 거래 플랫폼 단속을 강화하고 있다. 쿠폰을 현금화하거나 재판매할 경우 지원금 환수와 정부 보조금 제한이 이뤄지며, 소비쿠폰 가맹점이 아닌 매장에서 단말기를 빌려 결제하는 ‘위장가맹점’ 적발 시 ‘여신전문금융업법’에 따라 1년 이하 징역 또는 1000만원 이하 벌금형이 부과된다. 위장 가맹점을 신고하면 포상금 10만원이 주어진다.

전북도는 문자결제사기(스미싱) 피해 예방을 위해 정부·카드사·상품권 운영사가 제공하지 않는 문자 메시지의 인터넷 주소나 링크를 절대 클릭하지 말고, 의심될 경우 한국인터넷진흥원(118)에 즉시 신고해 상담받을 것을 당부했다. 또한 최근 국가정보자원관리원 화재로 국민신문고 온라인 이의신청이 제한되지만, 주민센터를 통한 이의신청은 정상적으로 가능하다고 설명했다.

전북도 관계자는 “도민에게 2차 소비쿠폰을 불편 없이 신속하게 지급하는 데 주력하고 있다”며 “소비쿠폰 사용기한인 11월 30일까지 적극 사용해 지역경제 회복에 힘을 보태 달라”고 말했다.

