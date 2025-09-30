한국공항공사, 추석연휴 전국 공항 하루 평균 25만명 이용 예상

추석 연휴 기간 동안 국내 14개 공항의 하루 이용객이 25만명에 이를 것으로 예상된다.

한국공항공사는 추석 연휴 기간인 10월 2일부터 12일까지 전체 이용객이 281명에 이를 것으로 예상되면서 전국공항에서 특별교통대책을 시행한다고 30일 밝혔다.

김포공항 청사 및 주차장 모습.

이번 추석 연휴 기간 전국공항에서는 총 1만5745편의 항공기가 운항하고, 281만명(국내선 206만명, 국제선 75만명)이 공항을 이용할 것으로 예상된다. 지난해 추석 연휴에는 항공기 8243편이 운행했고 여객 141만명이 공항을 이용했다.

올해 추석 연휴 기간동안 항공기 운항과 이용객 전망치는 하루 평균 1431편이 운항하고 25만5000명이 공항을 이용하는 수준으로 지난해 추석연휴 대비 항공편은 4.1%, 여객은 8.4% 증가한 것이다.

한국공항공사는 김포공항 10월 2일, 김해공항 10월 4일, 제주공항 10월 8일에 공항이용객이 집중될 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 이 기간 공항시설에 대한 사전점검및 개선과 원활한 여객 흐름 관리로 안전사고 예방 및 여객 서비스 강화에 나설 방침이다.

김포공항 국내선 터미널 모습

한국공항공사는 1일부터 12일까지 전국공항의 수속시설, 여객서비스시설, 상업시설 등을 점검하고 미비사항을 보완했으며, 22일부터 닷새간 김포, 김해, 제주, 대구, 청주, 울산, 포항경주 등 7개 공항의 공용여객처리시스템에 대한 특별점검을 실시했다.

또 이정기 사장직무대행과 경영진들은 전국공항을 대상으로 10월 1일까지 공항안전 및 항공보안, 비상대응 준비상황 등에 대한 특별안전점검을 실시한다.

전국공항 주차장 혼잡 완화를 위한 임시주차장 5987면을 확보해 추석연휴 기간동안 김포 7667면, 김해 5735면, 제주 3394면 등 총 3만 552면의 주차공간을 운영할 예정이다.

한국공항공사는 여객터미널의 혼잡이 발생할 경우 신분확인대·보안검색대의 가동률을 높이고 법무부, 항공사와 협력해 출국심사대 및 국제선 체크인카운터를 평소보다 일찍 운영하는 등 탑승수속 대기시간을 단축할 계획이다.

이와 함께 추석연휴 기간 자회사 파업에 대비해 전국공항 운영상황을 모니터링하고 상황관리반을 운영하는 등 비상대응체제를 유지한다. 파업 발생시 즉시 대책본부로 전환해 △자회사 대체인력 투입 △안내요원 투입 및 현장 안내 강화 △공항상황 실시간 정보제공 등 공항이용객의 불편 최소화에 나선다.

이정기 한국공항공사 사장직무대행은 “추석 연휴기간 공항 운영에 만전을 기해 국민들의 편안하고 안전한 귀성, 귀경길이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 한국공항공사는 정부의 추석 민생안정대책에 따라 10월 4일부터 10월 8일까지 전국공항의 국내선 항공편을 이용하는 장애인과 다자녀가구(두 자녀 이상이고 막내나이가 만 18세 이하인 가구)의공항 주차장 이용료를 전액 감면할 계획이다.

