이정후의 다음 감독은 누구… 샌프란시스코, 멜빈 감독 해임

미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠가 밥 멜빈 감독을 성적 부진으로 해임했다.

샌프란시스코는 30일(한국시간) “계약 기간이 1년 남은 멜빈 감독을 해임했다”고 발표했다. 2025시즌 81승81패, 내셔널리그 서부지구 3위에 머문 샌프란시스코는 2022년부터 4년 연속 가을 야구 진출에 실패했다.

사진=AP연합뉴스

1961년생 멜빈 감독은 2003년 시애틀 매리너스에서 MLB 지휘봉을 처음 잡았고, 이후 애리조나 다이아몬드백스, 오클랜드 애슬레틱스, 샌디에이고 파드리스를 거쳐 2024시즌부터 샌프란시스코 사령탑에 올랐다. 샌프란시스코 구단은 지난 7월 “2026시즌에도 멜빈 감독과 함께 하기로 했다”고 힘을 실어줬으나 불과 약 3개월 만에 마음을 바꿨다.

멜빈 감독은 2007년과 2012년, 2018년 등 세 번이나 올해의 감독상을 받은 명장이다. 애리조나 시절인 2007년과 샌디에이고를 이끌던 2022년에는 팀을 내셔널리그 정상으로 이끌었다. 그러나 샌프란시스코에서는 첫해인 2024년 80승82패, 올해는 81승81패에 그치면서 지휘봉을 반납하게 됐다.

샌프란시스코에서 2024년부터 뛰고 있는 외야수 이정후(27)는 2026시즌에는 새 감독과 함께 시즌을 치르게 됐다. AP통신은 브루스 보치 텍사스 레인저스 감독이 차기 샌프란시스코 감독이 될 수있다고 전망했다. 70세인 보치 감독은 2007년부터 2019년까지 샌프란시스코를 이끌며 2010년, 2012년, 2014년등 3차례 월드시리즈 우승을 차지했다. 또 텍사스로 옮겨서도 2023년에 월드시리즈를 제패했다. 텍사스와 3년 계약은 2025시즌이 마지막이다.

