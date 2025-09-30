캄보디아서 한국男 납치·고문… 중국인 4명·캄보디아인 1명 체포

캄보디아 프놈펜에서 50대 한국인 남성이 납치돼 고문을 당하는 사건이 발생했다. 현지 경찰은 용의자로 중국인 4명과 캄보디아인 1명을 체포했다.

기사의 이해를 돕기 위한 이미지 자료=게티이미지뱅크

현지 매체 크메르타임스 보도에 따르면 프놈펜 경찰은 지난 22일 51세 한국인 남성 A씨를 감금·고문한 혐의로 용의자 5명을 붙잡았다고 밝혔다. 체포된 용의자는 30~40대 중국인 4명과 30대 캄보디아 남성 1명(운전사) 등 총 5명이다.

경찰에 따르면 사건은 지난 21일 오후 8시 30분쯤 프놈펜 지역의 한 카페 인근에서 발생했다.

이날 A씨는 흰색 차량을 타고 카페에 들렀다가 오후 9시 50분쯤 차량으로 돌아가던 중 검은색 차량을 타고 나타난 용의자들에게 붙잡혀 강제로 차량에 태워졌다.

이 장면을 목격한 카페 경비원이 경찰에 신고했고, 이후 경찰은 피해자의 차량을 회수하려고 돌아온 중국인 남성을 현장에서 체포했다. 경찰은 이튿날인 22일 오후 5시쯤 프놈펜의 한 호텔에서 나머지 4명을 추가로 검거했다.

경찰은 현장에서 K54 반자동 권총 1정, 탄창 2개, 실탄 9발, 쇠파이프 1개, 무전기 3대, 권총용 고무 홀스터, 마약 알약 112정, 여권 2권, 마약 흡입기구 등을 압수했다.

경찰은 체포된 용의자 5명을 벙깽꽁구 경찰서에 임시 구금하고, 납치·불법 무기 소지·마약 소지 등 혐의로 조사한 뒤 법원에 송치할 방침이다.

현재 피해자의 신원 및 구체적인 범행 동기는 밝혀지지 않았으며, 경찰은 이번 사건이 사전에 치밀하게 계획된 범죄일 가능성에 무게를 두고 수사를 이어가고 있다.

