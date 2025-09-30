원터치로 액상·정제 한번에…코스맥스바이오, 혁신 이중 제형 ‘듀얼팩’ 개발

코스맥스그룹의 건강기능식품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스바이오는 섭취 편의성을 대폭 개선한 이중 제형 용기 ‘듀얼팩(Dual Pack)’을 개발했다고 30일 밝혔다.

듀얼팩은 손에 따로 덜어내어 섭취하던 기존 이중 제형 용기의 불편함을 해결한 용기다. 용기 뚜껑을 열게 되면 정제 부분과 액상 부분이 동시에 열려 따로 덜어 낼 필요 없이 한 번에 섭취할 수 있다.

듀얼팩은 유사 용기 대비 보존성이 뛰어나다는 특징도 있다. 뚜껑을 열기 전까지는 정제 부분과 액상 부분이 분리·밀폐돼 있어 장기간 보존해도 액상 습기로 인한 정제 변질을 막을 수 있다.

코스맥스바이오는 듀얼팩 개발을 위해 용기 전문 기업과 독점 공급 계약을 체결하고 국내 주요 고객사 제품을 준비 중이다.

코스맥스바이오가 듀얼팩을 개발한 것은 국내 건기식 시장에서 이중 제형이 대세로 자리잡으면서다. 이중 제형은 물 없이 간편하게 건기식을 섭취할 수 있다는 장점을 무기로 종합비타민과 숙취해소제 시장에서 인기를 끌고 있다.

한국건강기능식품협회가 발간한 ‘2024 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사’에 따르면 지난 2024년 이중 제형을 포함한 기타 제형 구매액은 4074억원으로 2021년 대비 57.6% 증가했다. 같은 기간 일반 액상이나 정제, 엑기스 등 제형은 역성장을 기록했다.

코스맥스바이오 관계자는 “듀얼팩은 소비자의 섭취 편의성과 제품 안정성을 동시에 확보한 혁신적인 이중 제형 용기다”며 “앞으로도 차별화된 제형으로 고객사의 제품 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지