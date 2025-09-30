최대 30만원 환급…삼성전자, 으뜸효율가전 매출 20% 증가

삼성전자의 에너지소비효율 1등급 가전제품 판매가 정부의 ‘으뜸효율 가전제품 환급사업’에 동참한 지난 2개월간 전년 동기 대비 약 20% 증가했다고 삼성전자가 30일 밝혔다.

으뜸가전사업은 산업통상자원부 총괄, 한국에너지공단 주관으로 에너지소비효율 1등급 가전 제품을 구매할 경우 구매 금액의 10%, 1인당 최대 30만원까지 환급해주는 사업이다.

삼성전자는 으뜸가전사업에 맞춰, 에너지를 절감하는 혁신 인공지능(AI) 기능을 갖춘 에너지소비효율 1등급 가전을 선보였다.

특히 삼성전자 고효율 ‘AI 가전 3대장’인 에어컨·세탁기·냉장고는 기본 성능은 물론 에너지효율을 크게 높여주는 혁신 AI 기능을 갖춰, 전기료 절감을 중시하는 소비자 호응을 받아 판매를 견인하고 있다.

고효율 에어컨과 세탁기 판매는 전년보다 20% 이상 대폭 늘었고 냉장고 판매도 15% 이상 상승했다.

에너지효율 1등급 가전의 인기에 힘입어 7~8월 두 달간 전체 삼성전자 가전 판매 중 '에너지소비효율 1등급' 가전 매출이 약 40%를 차지했다.

삼성전자 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리’ 에어컨은 무풍 모드 사용 시 소비 전력을 최대 90%까지 절약할 수 있다. 또한 일체형 세탁건조기 ‘비스포크 AI 콤보’ 세탁건조기는 세탁물 1㎏ 세탁 시 소비전력량이 에너지소비효율 1등급 최저 기준보다 45% 더 낮을 뿐만 아니라, ‘AI 절약모드’로 세탁 시 최대 60%, 건조 시 최대 30%까지 에너지를 절감할 수 있다. 에너지소비효율 1등급 냉장고 모델인 ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’냉장고에는 ‘AI 하이브리드 쿨링’ 기능이 탑재돼 냉각 효율을 높였다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “에너지소비효율 1등급 제품 중에서도 ‘AI 가전 3대장’이 높은 에너지효율과 AI 기능을 모두 갖춰 소비자들로부터 큰 인기를 얻어 판매를 견인했다”며 “삼성전자의 고효율 가전들을 다양한 혜택을 통해 만나보시길 바란다”고 말했다.

