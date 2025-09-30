추석 때 시댁서 10일 보내자는 남편…여행 다녀온 사람은 ‘행복’

게티이미지뱅크

최근 3개월 안에 여행을 다녀온 사람이 그렇지 않은 사람보다 더 행복하다는 연구 결과가 나왔다.

한양대학교 관광연구소 연구팀이 전국 성인 1000명을 대상으로 조사한 결과 여행을 다녀온 집단(800명)은 행복감 10점 만점에 6.6점을 보였다고 앞선 29일 발표했다.

연구팀에 따르면 이들의 주관적 웰빙과 삶의 만족도는 5점 만점에 각각 4.11점과 3.3점으로 나타났다.

반면 여행을 다녀오지 않은 집단(200명)은 △행복감 5.62점 △주관적 웰빙 3.09점 △삶의 만족도 2.81점 등 상대적으로 낮은 점수를 보였다.

여행의 질도 중요한 변수로 확인됐다. 여행 만족도가 높을수록 삶의 만족도는 평균 0.29점 증가하는 것으로 나타났다.

또 여행 경험을 타인과 공유하는 빈도 역시 삶의 만족을 높이는 요인으로 확인됐다.

여행 후 사진이나 후기를 '매우 자주' 공유한 집단의 평균 삶의 만족도는 3.91점으로 '드물게' 공유한 집단(2.87점)보다 높았다.

여행과 관련된 사진, 이야기, 후기를 나누는 활동이 긍정적 기억을 강화하고 여행 효과를 지속하는 데 기여하는 것으로 해석된다.

이훈 한양대 관광연구소 소장은 "여행은 단순히 새로운 장소를 다녀오는 행위가 아니라 경험을 통해 형성된 긍정적 기억이 주관적 웰빙을 높이고 행복을 오래 유지시킨다"며 "자살률과 우울증 비율이 높은 우리 사회에서 국민 행복감을 끌어올리려면 정책적으로 여행 기회와 좋은 경험을 확대하는 노력이 필요하다"고 말했다.

