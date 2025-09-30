여친 살해 후 1년간 냉장고 숨긴 40대 긴급체포

뉴시스

여자친구를 살해하고 1년 동안 시신을 은닉한 40대가 체포됐다.

전북 군산경찰서는 살인과 사체은닉 혐의로 40대 A씨를 긴급체포 했다고 30일 밝혔다.

A씨는 지난해 10월 21일 군산시 조촌동의 한 빌라에서 여자친구 B씨를 질식시켜 숨지게 한 뒤 구입한 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의를 받고 있다.

경찰은 전날 A씨와 함께 살고 있는 여성의 가족으로부터 'A씨가 사람을 죽였다고 한다'는 신고를 받고 수사에 나서 B씨 빌라에서 시신을 발견했다.

B씨 가족은 최근 B씨와 통화가 되지 않자 경찰에 실종 신고를 한 상태였다.

A씨는 함께 사는 여성에게 B씨인 척 SNS 메시지를 보내라고 했고, 이 과정에서 범행을 털어놓은 것으로 경찰은 파악하고 있다.

A씨는 범행을 숨기기 위해 휴대전화로 피해자 가족과 메신저로 연락을 하고 빌라 월세까지 대신 내기도 한 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰에 “주식 문제로 다퉈 B씨를 살해한 뒤 구입한 김치냉장고에 시신을 보관했다”는 취지로 진술했다.

경찰 관계자는 "A씨가 범행 대부분을 시인했다, 구속영장을 신청한 상태"라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지