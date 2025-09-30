만삭 이시영, 아들과 배 타고 주꾸미 낚시…임신 8개월 맞아?

사진=이시영 SNS

배우 이시영이 둘째딸을 임신 중인 만삭의 몸으로 아들과 함께 여행을 즐겼다.

이시영은 지난 29일 자신의 인스타그램을 통해 “태안 여행. 여행 전에 너무 신난 정윤이가 어찌나 노래를 크게 부르던지…지금 주꾸미 제철인데 낚시 꼭 가보세요”라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

그러면서 “앞으로 선장님 배 자주 타서 낚시하려구요(태안 동양호에요!!!). 지금 주꾸미 제철인데 낚시 꼭 가보세요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 이시영은 둘째딸을 임신한 만삭의 몸에도 불구하고 직접 낚시배를 타고 있는 모습이다. 그는 아들과 손을 잡고 걸었다. 특히 바다 위에서 주꾸미를 낚아 올리며 활짝 웃는 이시영의 모습은 '강철 체력 워킹맘'의 면모를 보여줬다.

한편 이시영은 2017년 비연예인과 결혼했으나 지난 3월 이혼했다. 그는 지난 7월 전 남편 동의 없이 냉동 배아로 둘째 아이를 임신했다고 발표해 논란을 빚었다.

이시영은 임신 8개월 차로 출산을 앞두고 있다.

