‘솔로지옥’ 차현승, 백혈병 투병 고백 “단단하게 회복하겠다”

백혈병 투병 사실을 고백한 배우 겸 댄서 차현승(34)이 백혈병 투병 중이라고 고백한 가운데 팬과 동료 연예인들의 응원에 감사 인사를 전했다.

차현승은 지난 29일 자신의 인스타그램을 통해 "솔직히 이렇게 많은 관심과 응원을 받을 줄 몰랐습니다. 정말 마음 깊이 감사드립니다"라며 "단단하게 회복해가겠습니다"라고 밝혔다. 이어 "모든 환우 분들께 응원을 보냅니다. 우리 함께 끝까지 힘내봅시다"라고 덧붙였다.

앞서 차현승은 지난 27일 자신의 인스타그램을 통해 백혈병 투병 사실을 털어놨다. 그는 "지난 6월 응급실로 실려가며 삶이 멈췄다. 백혈병 진단을 받은 뒤 치료를 이어가고 있다"며 "앞으로의 길은 길겠지만 반드시 이겨내겠다"고 다짐했다.

투병 생활을 기록한 영상을 유튜브에 공개하기도 했다. 차현승은 "술도 거의 안 먹고 담배도 끊은 지 꽤 됐는데 갑자기 이렇게 될 줄 몰랐다"고 했다. 또 "목과 가슴 쪽에 항암 주사 관을 삽입했다"며 "무균실은 영화 '괴물'에서 송강호 선배님이 갇혀 있던 공간 같았다"고 했다.

차현승의 투병 소식을 접한 동료 연예인들의 응원도 쏟아졌다. 동방신기 최강창민은 "너무 갑자기라 놀랐다. 몸조리 잘해서 건강 되찾고 꼭 돌아오길 바란다"고 했고, 방송인 홍석천은 "지금의 시련이 더 단단하고 성숙한 현승을 만들어줄 것이다"라며 격려했다.

씨스타 소유는 "잘 이겨낼수 있을거야 이겨내고 다시 하나하나 인생에 기록을 남겨보자"고 했고, 가수 성시경도 "이겨내자 현승아, 힘내길"이라고 응원했다.

차현승은 가수 선미의 댄서로 이름을 알린 뒤 넷플릭스 '솔로지옥' 시즌1, 엠넷 '비 엠비셔스' '피지컬: 100' 등에 출연했다.

이후 배우로 전향해 드라마 '해야만 하는 쉐어하우스' '수진과 수진: 내 남편을 뺏어봐' 등에 출연하며 활동을 이어왔다.

