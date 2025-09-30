‘용인형’ AI 플랫폼 시범 도입…행정업무 혁신

용인특례시가 행정업무 효율성과 업무 역량 향상을 위해 생성형 인공지능(AI) 기반 통합플랫폼 서비스를 시범 도입했다. 내년 3월까지 이어지는 사업에선 시청 전 부서를 대상으로 수요조사를 벌여 통합플랫폼 사용 희망자 1629명에게 계정을 지원한다.

29일 용인시에 따르면 이번 서비스는 행정업무의 디지털 혁신과 효율적 서비스 제공을 위해 준비됐다.

도입하는 플랫폼은 챗GPT, 제미나이(Gemini) 등 생성형 AI 서비스를 하나의 환경에서 활용하도록 지원한다. 이를 통해 보고서 작성과 문서 요약, 법령 검색 등의 기능을 활용할 수 있다.

시는 외부 AI 서비스 이용 시 발생할 수 있는 내부자료 유출 위험을 최소화하기 위해 보안 운영지침을 마련하고 직원 대상 교육을 진행하는 등 서비스 도입을 준비해왔다.

이상일 시장은 “이번 사업을 통해 행정문서 품질과 정책자료 분석의 정확성을 높이고 반복 업무 자동화로 직원 역량을 강화할 것”이라며 “신속·정확한 행정서비스 제공으로 시민이 만족하는 행정을 실현하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지