“美국방부, 중국과 충돌 대비…미사일 생산 속도 늘려라”

미국 국방부가 중국과의 잠재적 충돌에 대비해 미사일 생산량 확대를 추진한다는 보도가 나왔다.

29일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 “국방부가 향후 중국과의 갈등 시 무기 비축량 부족을 우려해 방산업체들에 미사일 생산율을 2배 또는 4배로 늘리라고 요구하고 있다”고 밝혔다.

President Donald Trump addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Angelina Katsanis)

그 일환으로 국방부는 ‘군수품 생산 촉진 위원회’를 구성해 여러 차례 회의를 진행했다. 위원회에는 이례적으로 스티븐 파인버그 국방부 부장관이 참여하고 있으며 일부 미국 미사일 제조업체 임원들과는 매주 전화 통화로 논의하고 있다고 WSJ은 전했다.

위원회는 패트리엇 요격 미사일, 장거리 대함 미사일, 스탠더드 미사일-6, 정밀 타격 미사일, 합동 장거리 공대지 미사일(JASSM) 등 12가지 핵심 무기 생산을 확대하는 것에 초점을 맞추고 있다. 특히 이들 제조업체는 향후 6개월, 18개월, 24개월 동안 단계적으로 생산량을 어떻게 2.5배 늘릴 수 있을지 구체적인 방안을 설명해 달라는 요청을 받았다.

미국은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방의 무기 사용 급증, 부품 노후화 등의 문제를 목격하면서 자국의 무기 생산 능력 확대 역량이 충분한지 우려해 왔다.

다만 일각에서는 도널드 트럼프 미국 행정부의 증산 목표가 현실적이지 않다는 점을 지적하는 목소리도 나온다. 각각의 미사일을 조립하려면 2년이 걸리고 이를 토대로 시험·검증 절차를 거치려면 또 수개월의 시간과 수억달러 비용이 필요할 수 있기 때문이다.

예산이 충분한지를 두고도 의문이 제기된다. 트럼프 행정부는 5년간 군수품 보급을 위해 250억달러(약 35조원)를 추가 지원하는 감세 법안에 지난 7월 서명했으나 전문가들은 국방부의 목표를 달성하려면 수백억달러가 더 필요하다고 보고 있다.

무엇보다 일부 업체들은 정부가 아직 자금을 대지 않은 주문에 투자하는 것을 경계하고 있다. 톰 카라코 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 군수 전문가는 “기업은 구매자가 분명하지 않은 상태에서 물품을 생산하지 않는다”며 “정부가 계약을 체결하고 자금을 지원할 때까지 기다린다”고 꼬집었다.

