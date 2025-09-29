정성호, '檢 장의사' 자처한 임은정에 "정치적 언행 유의"

정성호 법무부 장관이 29일 임은정 서울동부지검장에게 언행에 유의하고 본연의 임무에 충실할 것을 지시했다. 당정이 추진 중인 검찰개혁안과 관련해 임 지검장이 ‘장의사’를 자처하자, 검찰 내부에서 지속적으로 반발이 나오는 것을 의식한 것으로 보인다.

법무부에 따르면 정 장관은 이날 임 검사장에게 보낸 서신에서 “고위공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적 의견을 SNS에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않다”고 지적했다.

정성호 법무부장관(왼쪽)·임은정 서울동부지검장(오른쪽). 뉴시스·연합뉴스

그러면서 “앞으로 정치적 중립성이나 업무의 공정성에 의심을 불러올 수 있는 언행에 유의하고 일선 검찰청 검사장으로서 모범을 보이고 본연의 임무에 충실해 달라”고 당부했다.

임 검사장은 국회에서 개최된 공청회에서 검사 인사에 대해 ‘인사 참사’라고 언급하거나 특정 검사들을 ‘검찰개혁 5적’이라고 표현하는 등 공개 저격을 이어왔다.

임 지검장은 지난달 22일에는 자신의 SNS를 통해 대검찰청 마약·조직범죄부 합동수사팀이 맡았던 '인천세관 공무원 마약 수사 외압' 의혹 수사가 서울동부지검으로 넘어온 것을 두고 "(외압 의혹을 폭로한) 백해룡 경정과 친하니 지휘 공정성이 의심된다. 의혹 수사 중간에 합류해 이름만 빌려주고 책임을 뒤집어쓰는 것 아니냐는 우려와 걱정을 많이 듣고 있다"고 적었다. 또 "지검장으로 승진될 때 '찐윤' 검사 승진을 위해 포장지로 이용된 거 아니냐는 우려의 말도 들었다"고 썼다.

법무부는 "앞으로도 정치적 중립성이나 업무 공정성에 대한 오해를 불러올 수 있는 공직자들의 부적절한 언행에 대해선 엄중하게 조치하겠다"고 강조했다.

