李-金 통했다…‘민원서류 수수료 면제’ 제안에 즉답

국가 전산망 화재로 불편을 겪는 국민을 위해 “민원 수수료를 면제해달라”는 김동연 경기도지사의 제안이 그 자리에서 수락됐다. 이재명 대통령은 “빠르게 방법을 찾겠다”며 화답했다.

29일 대통령실과 경기도 등에 따르면 이 대통령은 전날 오후 서울 종로구 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의에서 “예비비라도 투입하라”며 김 지사의 이 같은 제안을 받아들였다.

이는 국가 전산망 화재로 동주민센터 등을 방문해 직접 민원서류를 발급받는 국민에게 수수료를 한시적으로 면제하자고 김 지사가 제안한 데 따른 조치다.

강유정 대통령실 대변인은 전날 오후 서면 브리핑에서 “이 대통령은 불편을 겪는 국민의 고충을 덜기 위해, 김 지사의 제안에 빠르게 방법을 찾아달라고 행정안전부 장관에게 지시했다”고 밝혔다.

이 대통령은 전날 2시간40분가량 이번 화재와 관련한 대책회의를 주재했다. 이 자리에서 “국민께서 겪는 고통이나 어려움에 비하면 비용도 크지 않다. 필요한 예산을 과감하게 지원하라”고 말했다.

앞서 김 지사는 전날 열린 경기도 정보시스템 긴급조치 상황 점검 회의에선 이번 화재와 관련해 도민 입장에서 최대한 불편을 덜 수 있는 방안을 신속히 강구할 것을 지시했다. 김 지사 주재로 열린 회의에는 김성중 행정1부지사, 최용철 소방재난본부장 직무대리, 이종돈 안전관리실장 등이 참석했다.

27일 중국 출장을 마치고 귀국한 김 지사는 곧바로 인공지능(AI)국과 자치행정국, 안전관리실, 소방재난본부 등 화재의 피해가 예상되는 민원 서비스 담당 국장들과 피해 복구 상황을 살피고 대응안을 논의한 바 있다. 도내 42개 데이터센터에 대한 긴급 화재안전 점검, 정부24 장애에 따른 민원 발급 대응체계 마련 등 5개의 긴급조치도 지시했다.

경기도는 도지사를 본부장으로 하는 재난안전대책본부를 가동해 비상연락체계를 유지하고 있다. 전산 복구현황 모니터링과 민원·행정서비스 대응 조치 등도 이어가고 있다. 현장에선 담당자를 통한 대면접수 등 접수창구를 운영 중이다.

