독일 극우 AfD, 새 정부 첫 지방선거 전패

독일 새 연립정부 출범 이후 처음 치러진 지방선거에서 극우 독일대안당(AfD)이 득표율을 3배로 끌어올리며 선전했으나 단체장을 배출하는 데는 실패했다.



현지언론에 따르면 28일(현지시간) 치러진 노르트라인베스트팔렌주 단체장 선거 결선투표에서 기독민주당(CDU)이 52곳 중 30곳, 사회민주당(SPD)이 16곳을 차지했다.

AfD 겔젠키르헨 시장 후보 노르베르트 에메리히(오른쪽). AFP연합뉴스

AfD는 지난 14일 1차 투표에서 5년 전 선거 때보다 9.4％포인트 많은 14.5％를 득표했다. 겔젠키르헨·뒤스부르크·하겐 등 3곳 시장 후보가 결선에 진출했으나 연방정부를 함께 꾸리고 있는 CDU와 SPD에 모두 패했다.



지난 5월 중도보수 CDU와 기독사회당(CSU) 연합, 중도진보 SPD가 새 연립정부를 꾸린 이후 지방선거는 이번이 처음이다. 노르트라인베스트팔렌은 인구가 1천800여만명으로 16개 연방주 가운데 가장 많다.



AfD는 지난 2월 총선 당시 베를린을 제외한 옛 동독 5개주에서 득표율 1위를 기록하고 서독 지역으로 지지기반을 넓히는 중이다. 과거 철강·광공업 중심지였다가 쇠락한 겔젠키르헨 등 노르트라인베스트팔렌주의 일명 루르벨트 지역을 집중 공략하고 있다.



일간 타게스슈피겔은 "중도 정당들이 서로 지원하는 전략이 다시 한번 효과를 발휘했다"면서도 "AfD의 승승장구가 이걸로 멈추거나 늦춰졌다고 생각해선 안 된다"고 논평했다.



AfD는 16개 연방주 가운데 9곳에서 우익 극단주의 의심단체로, 4곳은 '확인된' 극우단체로 지정돼 합법적으로 감시받고 있다. 국내 정보기관인 연방헌법수호청은 지난 5월 AfD 중앙당 감시등급을 극우 의심단체에서 확인된 극우단체로 상향했다가 소송이 제기되자 일단 보류했다.



정치권은 헌법수호청의 극우단체 분류를 근거로 헌법재판소에 AfD 정당해산을 청구하는 방안을 논의 중이다. 연방의회는 최근 "반헌법적 목적으로 악용될 수 있다"며 AfD 의원실 직원 3명의 의회 출입을 금지했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지