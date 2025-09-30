HD현대미포, 오세아니아 컨선 3척 수주

HD현대미포가 오세아니아 선사로부터 2224억원 규모의 컨테이너선 3척을 수주했다.



29일 HD현대미포에 따르면 이번에 수주한 선박은 길이 186m, 너비 35m, 높이 17.4m, 2800TEU급 컨테이너선 2척과 길이 172m, 너비 27.4m, 높이 14.3m, 1800TEU급 컨테이너선 1척이다. 1TEU는 20피트 길이의 컨테이너 1개를 뜻한다. 이들 선박은 HD현대미포 울산 조선소에서 건조된 후 2027년 10월까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다. HD현대미포는 “최대 20%의 연료를 절감할 수 있는 선형 설계를 개발함으로써 피더 컨테이너선 경쟁력을 끌어올렸다”고 밝혔다.



피더 컨테이너선은 3000TEU 이하 선박으로, 대형 컨테이너선이 기항하지 못하는 지역 항만과 허브항을 연결하는 역할을 한다. 별도의 대형 터미널 시설이 없어도 운영할 수 있고 짧은 항로와 높은 회전율, 저렴한 연료비 덕분에 수익성이 높은 선종으로 평가된다.



HD현대미포는 올해에만 21척의 피더 컨테이너선을 수주하며 지난해(6척) 대비 실적이 크게 증가했다. HD현대미포 관계자는 “최근 친환경 기술력과 납기 신뢰도를 우선시하는 선사들로부터 발주 문의가 꾸준히 이어지고 있다”며 “압도적인 기술력을 바탕으로 쇄빙선 등 신규 시장 개척에도 적극 나설 것”이라고 말했다.

