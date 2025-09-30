“임시공휴일 소비 증대 미미… 올 기상악화 소비 0.09%P↓” [경제 레이더]

임시공휴일 지정으로 소비가 잠깐 늘어도 그만큼 다음 주에는 시민들이 지갑을 닫아 장기적으로는 소비 증대 효과가 뚜렷하지 않다는 분석이 나왔다.



29일 한국은행이 발표한 ‘고빈도 데이터를 통해 본 날씨·요일의 소비 영향’ 보고서에 따르면 임시공휴일이 지정된 2023년 추석과 올해 설은 2023∼2025년 명절 연휴보다 연휴 시작 전 카드 사용액이 증가했으나, 연휴 전후 4주간 카드 사용액 변화는 크지 않았다. 보고서는 한은 조사국 조사총괄팀 조병수 차장과 장수정 조사역이 공동 집필했다.

서울 동대문구 청량리종합시장이 시민들로 북적이고 있다. 연합뉴스

보고서에 따르면 임시공휴일이 낀 경우 연휴 시작 전 일주일간 카드 사용액이 다른 명절보다 10% 이상 늘었지만, 연휴 종료 후 5∼8% 감소하는 패턴이 나타났다. 이에 따라 전체 일평균 카드 사용액에는 큰 편차가 없었다.



한은은 “연휴 전후의 소비가 대체 관계를 보이는 데다, 임시공휴일에 따른 영업일 감소 효과와 연휴 기간 대면 소비 증가 효과가 상쇄됐을 가능성이 있다”고 설명했다. 그러면서도 “여타 통제 변수 고려가 없는 점 등 한계가 있어 임시공휴일 지정의 효과를 일반화하기는 어렵다”고 단서를 달았다.



아울러 보고서는 올해 한파와 폭염 등 기상여건 악화로 민간소비 증가율이 0.09%포인트 감소했다고 분석했다.



2023년 1분기부터 올해 2분기까지 17개 시·도 카드 사용액과 기상여건의 관계를 분석한 결과, 폭염(일 최고기온 35℃ 이상)·한파(일 최고기온 0℃ 이하)·강수(일 강수령 20㎜ 이상) 발생 시 일일 카드 사용액은 평상 기후보다 각각 7%, 3%, 6% 줄어든 것으로 나타났다.



이를 바탕으로 연구진은 올해 1분기(1∼3월) 한파와 여름철(6∼8월) 폭염이 연간 민간소비 증가율을 각각 0.03%포인트, 0.15%포인트 끌어내렸다고 분석했다.



반대로 올해 여름 예년보다 비가 덜 내리면서 증가율을 0.09%포인트 올렸고, 쌍방 효과를 종합하면 기후의 영향을 받아 민간소비 증가율은 0.09%포인트 감소한 것으로 나타났다.

