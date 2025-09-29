‘세뱃돈 인플레이션’… 5만원권 교환 1만원권 추월

명절을 앞두고 은행에서 새 동전을 찾아가던 분위기가 올해 설부터 뚝 끊긴 것으로 나타났다. ‘세뱃돈 인플레이션’에 1만원권을 교환해 간 사람보다 5만원권을 찾은 사람이 더 많았다.

사진=게티이미지뱅크

29일 한국은행이 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원에게 제출한 자료에 따르면 올해 설 명절을 앞둔 1월13∼24일 동전 교환액은 0원으로 나타났다. 지난해까지만 해도 설을 앞두고 한은에서 10원화 10만원, 50원화 50만원, 100원화 200만원, 500원화 900만원어치의 새 동전을 찾아가다가 올해부터 끊긴 것이다.



고액권인 5만원권 지폐 교환 수요는 해마다 늘어 올해 최대인 158억6000만원을 기록했다. 1년 전(148억8000만원)보다 10억원가량 늘었다. 반면 1만원권 수요는 지난해 149억3000만원에서 올해 설 140억1000만원으로 10억원 가까이 줄었다. 같은 기간 5000원권은 28억원에서 27억8000만원, 1000원권은 16억9000만원에서 17억원으로 1년 새 교환액에 큰 변동이 없었다.

