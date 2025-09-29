코스피, 3,430선 마감…외인·기관 '사자'에 4거래일만 상승

코스피가 29일 4거래일 만에 상승하며 3,430대에서 장을 마쳤다.



미국 기준금리 인하 기대감이 회복된 데다가 이재명 대통령과 여당이 3차 상법 개정안 추진 의사를 재확인하면서 투자심리가 되살아났다.

29일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

이날 코스피는 전장보다 45.16포인트(1.33%) 오른 3,431.21에 거래를 마감했다.



지난 23일 역대 최고치인 3,486.19를 찍은 후 24일부터 사흘 내리 하락했던 코스피가 4거래일 만에 상승 전환했다.



지수는 전장 대비 28.38포인트(0.84%) 오른 3,414.43으로 출발해 3,439.12까지 오르기도 했다.



이날 오후 3시 30분 기준 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 13.7원 내린 1,398.7원을 나타냈다.



유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 4천456억원, 3천29억원을 순매수했다. 개인은 나 홀로 7천478억원을 순매도했다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 1조497억원 매수우위였다.



이날 국내 증시는 대내외적으로 모두 상승 압력을 받았다.



대외적으로는 미국 상무부가 26일(현지시간) 발표한 물가지수가 시장 전망에 부합하면서 미 연방준비제도(연준·Fed)의 기준금리 인하 기대감이 회복된 것이 영향을 미쳤다.



미국 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월 대비 0.3%, 작년 동기 대비 2.7% 올랐다.



대내적으로는 이재명 대통령이 지난 25일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 열린 '대한민국 투자 서밋' 행사에서 3차 상법 개정 추진 입장을 밝힌 데 이어 더불어민주당이 9월 정기국회 내 개정안 처리 방침을 다시금 확인한 것이 상승 재료로 작용했다.



삼성전자[005930]는 1.08% 오른 8만4천200원, SK하이닉스[000660]는 3.71% 상승한 34만9천원에 거래를 마쳤다.



NAVER[035420]는 업비트 운용사 두나무와의 사업 협력 추진 소식에 주가가 7.02% 뛰었다.



LG에너지솔루션[373220](0.72%), 삼성바이오로직스[207940](0.30%), 한화에어로스페이스[012450](1.44%), KB금융[105560](2.66%), 현대차[005380](0.23%) 등 시가총액 상위 10위 종목 중 HD현대중공업[329180](0.00%)을 제외하고 모두 올랐다.



업종별로 보면 통신(-0.22%), 일반서비스(-0.05%)를 제외한 대부분 업종이 상승했다. 특히 비금속(1.29%), 전기·전자(1.75%), 전기·가스(1.54%), 증권(3.12%), 보험(1.73%)의 상승 폭이 컸다.



대신증권 이경민 연구원은 "26일 코스피를 2% 이상 끌어내렸던 불안심리가 주말 사이 진정되며 코스피는 26일 시초가 수준인 3,430선을 회복했다"며 "미 PCE 물가지수가 예상치에 부합하면서 통화정책 지연 우려가 완화됐다"고 말했다.



코스닥지수는 전장보다 11.52포인트(1.38%) 오른 846.71에 장을 끝냈다.



지수는 전장보다 5.43포인트(0.65%) 오른 840.62로 출발해 상승세를 이어갔다.



코스닥시장에서 외국인과 기관은 각각 790억원, 1천357억원을 순매수했다. 개인은 1천919억원을 순매도했다.



코스피 이전상장을 추진하는 알테오젠[196170]은 4.25% 상승했고, 에코프로비엠[247540](0.26%), 펩트론[087010](4.32%), 에코프로[086520](0.62%) 등도 올랐다. 레인보우로보틱스[277810](-0.32%)는 하락했다.



신한투자증권 이재원 연구원은 "코스피는 미국 주식시장 반등에 26일 낙폭을 만회하는 기술적 반등을 나타냈고, 코스닥은 외국인 순매수에 하락 폭 일부를 만회하는 모습을 보였다"고 분석했다.



이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 9조9천432억원, 6조2천108억원으로 집계됐다.



대체거래소 넥스트레이드 프리마켓과 정규마켓의 거래대금은 총 5조5천839억원이다.

