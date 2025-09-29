겨울 스포츠의 성지'… 부영그룹 무주덕유산리조트, 25/26년 스키 시즌권 조기 마감 임박

가족 친화적 스키장 운영과 고객 안전을 최우선으로 하고 있는 부영그룹 무주덕유산리조트의 25/26년 동계시즌권이 큰 호응을 얻으며 1차 특가 판매 조기 마감이 임박했다고 29일 밝혔다.

부영그룹 무주덕유산리조트 스키장 전경

‘겨울 스포츠의 성지’로 유명한 부영그룹 무주덕유산리조트는 지난 11일(목)부터 1차 특가 시즌권을 선착순으로 한정 판매하고 있다. 스키 시즌권을 가장 저렴하게 구매할 수 있는 1차 특가 시즌권은 고객에게 뜨거운 반응을 얻으며 조기 마감을 눈앞에 두고 있다.

1차 특가 시즌권은 오는 30일(화)까지 구매 가능하다. 2차 특가 시즌권 판매는 10월 13일(월)부터 10월 31일(금)까지 이뤄지며, 11월 3일(월)부터는 정상 요금으로 판매한다. 특가 판매 기간 동안 패밀리할인, 연차할인, 무주군민, 대학생, 전년 타사 시즌권 구매고객, 시니어 할인 등 다양한 고객층을 위한 추가 할인이 더해져 더욱 저렴한 가격에 스키를 즐길 수 있다.

또한 이번 시즌부터 국가와 사회를 위해 헌신한 군인, 경찰, 소방관, 보훈대상자, 국가유공자, 병역명문가를 위한 할인 혜택도 추가됐다. 군인, 경찰, 소방관은 본인과 가족(다둥이 가족 포함)까지 할인혜택을 받을 수 있으며, 보훈대상자, 국가유공자, 병역명문가는 본인에 한해 할인이 적용된다.

올해 선보인 시즌권은 무주통합권 I, II, 무주오투통합권 I, II 총 4가지 종류로 이용객의 라이딩 스타일에 맞춰 선택할 수 있다. 통합권I은 주중, 주말 구분 없이 스키곤도라 이용이 모두 포함돼 시즌 내내 스키를 마음껏 즐길 수 있다. 통합권 II는 주중에만 스키곤도라 이용이 가능, 주말과 공휴일 스키곤도라 이용이 미포함된 상품으로 더욱 합리적인 가격을 자랑한다. 각자의 라이프 스타일에 맞게 시즌권을 선택해 구입하면 된다.

시즌권 구매자에게는 다양한 추가 혜택이 제공된다. 가족 단위 구매 고객들에게는 3인 이상 구매시 ‘패밀리 할인’이 제공되며, 성인 시즌권 1인 구매 시 미취학 아동 시즌권 1매를 무료로 제공(발급비용 별도)한다. 추가로 ▲티롤/가족/국민호텔 객실 우대 할인 ▲직영 식음업장 할인 ▲세인트 휴 사우나 할인 ▲시즌락커 할인 ▲스키/보드 장비 대여 ▲눈썰매장, 관광곤도라 등 리조트 내 다양한 시설에서 사용할 수 있는 10~50% 할인권이 제공돼 더욱 다채롭게 겨울을 즐길 수 있다.

지난 시즌 고객들의 안전을 위해 시범 도입했던 스키/보드 슬로프 분리 운영이 고객들의 만족도가 높아 올해는 스키 전용슬로프를 추가하여 더욱 쾌적하고 안전하게 즐길 수 있도록 확대 운영한다. 뿐만 아니라 헬멧 착용 의무화도 시행해 이용객의 안전을 최우선으로 운영할 예정이다.

또한 수준급 실력을 자랑하는 고객을 위해 지난 몇 년간 운영을 중단했던 최상급자용 슬로프들을 오픈해 국내 최고 경사도를 자랑하는 레이더스 상단을 포함 총 23면의 슬로프를 운영할 계획이다.

무주덕유산리조트 관계자는 “1차 특가 판매 시즌권이 겨울 스포츠를 즐기는 여러 고객의 성원 속에 빠르게 매진될 만큼 높은 호응을 얻고 있어 진심으로 감사드린다. 안전한 스키장에서 가족부터 연인까지 즐거운 추억을 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

부영그룹 무주덕유산리조트는 해발 1520m 설천봉에서 시작하는 6.1km의 국내 최장 실크로드 슬로프를 비롯해 34면의 다양한 난이도의 슬로프와 최고 경사도 76%를 자랑하는 레이더스 슬로프를 보유한 국내 최대 규모의 스키장으로 매 시즌 꾸준한 인기를 얻고 있다.

