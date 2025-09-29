[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 30일 (화요일)

쥐

96년생 내부적인 문제 때문에 곤란해지는 날이다.

84년생 당면문제의 해답은 가까운 데 있다.

72년생 윗사람의 도움 받을 운이 따라온다.

60년생 급한 일이 생겨 마음으로 걱정이다.

48년생 자세를 낮추면 알찬 수확이 보장된다.

36년생 타인을 너그럽게 포용하라.

소

97년생 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

85년생 시기에 따라 수시로 변하는 일을 조심하라.

73년생 표현력은 삼가고 남의 말 흘려듣지 마라.

61년생 어려운 상대에게는 믿음을 주는 것이 좋다.

49년생 상대방의 의중을 정확히 판단하는 것이 좋다.

37년생 피로를 충분히 풀고 갈 것.

범

98년생 집착이 강하면 성취도는 높고 효율성이 떨어진다.

86년생 남의 것은 헤프게 여기는 것은 어리석다.

74년생 불만이 있겠지만 결과는 인정함이 좋다.

62년생 상대를 편안하게 해주는 것이 필요하다.

50년생 현실을 너무 부정적으로 생각하지 말라.

38년생 개인보다는 분위기나 그룹을 먼저 생각하라.

토끼

99년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가라.

87년생 구름이 되고 싶지만 현실이 어렵다.

75년생 변화는 과감히 수용해야 업그레이드된다.

63년생 어중간한 태도는 지양하고 분명히 대처하라.

51년생 금전 지출이 많아지나 곧바로 회복될 운.

39년생 상대의 흠을 묻어 주는 것이 힘이 된다.

용

00년생 말실수로 연인간에 냉담해지기 쉽다.

88년생 기다리지 말고 먼저 찾아 나서라.

76년생 새롭게 재무장하고 도전하는 시기다.

64년생 조바심을 가지지 않아도 행운은 온다.

52년생 내 뜻대로 슬슬 풀려 나갈 운이다.

40년생 머뭇거리는 만큼 손해다.

28년생 감정에 치우치면 마음의 짐이 생긴다.

뱀

01년생 좋은 친구란 따끔한 충고도 해줄 수 있다.

89년생 유연한 협조를 위해 지원을 아끼지 말라.

77년생 밝고 긍정적으로 대하면 도움이 온다.

65년생 해결할 수 없는 일이면 미련 없이 놓아라.

53년생 변화를 두려워 할 필요 없다.

41년생 속으로 삭일만하면 그냥 지날 것.

29년생 지나간 일보다 다가오는 일에 충실해라.

말

02년생 타인에게 상처를 주면 아픔으로 되돌아온다.

90년생 기반을 만드는 작업에 힘을 다하라.

78년생 역량을 한곳에 집중하는 것이 좋다.

66년생 불성실한 사람과의 거래는 금물이다.

54년생 묵었던 일이 해결기미를 보인다.

42년생 만족은 내마음 속에 있는 것이다.

30년생 개인적인 감정은 뒤로 미루어라.

양

03년생 모임에서의 실수는 나쁜 인상을 줄 수 있다.

91년생 이목을 의식하면 하고 싶은 일은 못한다.

79년생 인간관계부터 회복시켜 나가야 편하다.

67년생 거슬리는 일이 있더라도 자르듯 하지마라.

55년생 기초공사가 튼튼한지부터 잘 살펴라.

43년생 기도와 참회를 일상화 할 것.

31년생 밝고 환한 얼굴로 사람들을 대하라.

원숭이

04년생 새로운 것을 추종해보는 것도 도움이 된다.

92년생 상대를 조롱하여 화를 돋을 필요는 없다.

80년생 겉은 평화로워 보이나 내면은 엉망이다.

68년생 당장은 별문제가 없지만 예의주시하라.

56년생 일로 인한 소란의 마무리는 빠를수록 좋다.

44년생 판단이 서지 않으면 자문할 것.

32년생 복잡 할수록 점점 힘들어진다.

닭

05년생 함께 하는 것만으로 행복하다.

93년생 길이 아니면 가지 않는 것이 유리하다.

81년생 지금은 슬럼프지만 길어지지는 않다.

69년생 목표를 낮추고 안정에 무게중심을 두라.

57년생 구두로 약조하기보다는 서면으로 하라.

45년생 슬하에 덕담을 아끼지 말 것.

33년생 집요하게 파고들면 해결책이 있다

개

06년생 과중한 무게를 지탱못해 고심이 온다.

94년생 시시해 보이더라도 당사자에게는 중요하다.

82년생 자신의 신용을 회복하는 것이 최우선이다.

70년생 한 가지씩 차근히 정리해 나갈 것.

58년생 생각이 미치는 곳에 정답이 있다.

46년생 작은 일일수록 신중하라.

34년생 몸이 고되더라도 유익한 것을 찾아라.

돼지

95년생 새로운 것을 추구하려는 자세가 필요하다.

83년생 솔직히 인정하고 핑계는 하지 말라.

71년생 곪은 것은 도려내야지 하는 시기다.

59년생 백약이 무효라면 옛 친구를 찾아보라.

47년생 나쁜 습관은 늦었지만 고쳐 나가야 함.

35년생 마음을 열고 상대를 받아들여라.

