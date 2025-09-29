박지윤, '욕망 아줌마' 상표권 등록 "사업 아닌 방어 목적"

방송인 박지윤이 '욕망 아줌마' 상표권 등록에 얽힌 오해를 해명했다.

박지윤은 지난 28일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'가 공개한 영상에서 방송인 유병재는 박지윤에게 "'욕망 아줌마'를 상표권 등록했냐"고 물었다.

박지윤은 "JTBC '썰전'에서 욕망의 화신이 여주인공인 드라마 비평을 하고 있었다"고 밝혔다.

"그게 수애 씨가 주인공인 드라마였다. 김구라 씨가 갑자기 뜬금없이 나를 '욕망 아줌마'라고 불렀다. 그 한마디로 내가 욕망 아줌마가 될 줄 몰랐다. 나는 프로그램의 힘이, 진행자의 말 한마디가 중요하다는 걸 느낀다"고 덧붙였다.

박지윤은 "그날 이후에 모든 사람들이 나를 욕망 아줌마로 지칭하고 기사에도 욕망 아줌마로 나왔다. 우연히 지인이 '욕망 아줌마 김치찌개 집을 봤다. 본인이 하는 거냐'고 묻더라"고 밝혔다.

"그분은 나쁜 의도가 아니라 원래 하던 식당일 수 있지만, 내 식당으로 오해받을 수도 있겠다고 생각했다. 김치찌개 집까지 한다고 욕을 먹을 수 있겠더라. 내가 하려고 하는 게 아니라는 걸 오해받는 일이 없게끔 막자. 방어의 의미로 한 건데, 그게 기사화가 되면서 '욕망이 더럽게 많다' '저걸로 상표권 등록해서 사업까지 하려고 한다'로 됐다"며 억울함을 토로했다.

박지윤은 "방어 목적이었다는 걸 기억해줬으면 좋겠다"고 강조했다.

넷플릭스는 지난 23일 예능물 '크라임씬 제로'를 공개했다.

'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 레전드 롤플레잉 추리 게임이다. 박지윤을 비롯해 장진 감독, 개그맨 장동민, 배우 김지훈, 그룹 '아이브' 안유진이 함께 했다.

