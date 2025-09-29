나르왈, 로봇청소기 신제품 ‘Narwal FLOW’ 공개

스마트 홈 청소기 전문기업 나르왈(Narwal)이 2025년 10월 플래그십 신제품 ‘Narwal FLOW’를 공식 출시한다. 글로벌 로봇청소기 시장에서 점유율 확대를 이어가고 있는 나르왈은 이번 신제품을 통해 프리미엄 시장 공략을 가속화한다는 전략이다.

이번에 출시된 Narwal FLOW는 사용자 니즈를 깊이 반영하여 탄생한 제품으로, 전통적인 롤러형과 회전형 물걸레의 한계를 넘어섰다.

이번 신제품의 핵심은 크롤러 물걸레 시스템이다. 바닥과의 접촉 면적을 극대화해 청소 효율을 끌어올렸으며, 확장형 물걸레 구조로 벽 모서리, 가구 틈새 등 기존 제품이 놓치기 쉬운 사각지대까지 꼼꼼하게 청소할 수 있다. 또한 95mm 초슬림 바디와 D-ToF 레이더를 적용해 소파·침대 밑과 같은 협소 공간 진입도 용이하다.

온수 순환 세척 시스템도 눈에 띈다. 16개 경사 분무 설계로 깨끗한 물을 실시간 공급하고, 오염수는 고압 펌프 회수 시스템으로 즉시 제거해 2차 오염을 원천 차단한다. 특히 45℃ 온수 세척 기능은 세정력을 극대화해 더욱 위생적인 청소 환경을 제공한다.

AI 기반 스마트 인식 기술을 도입해 사람의 눈처럼 200종 이상의 가정 내 물체를 인식할 수 있다. 액체 쓰레기를 감지하면 자동으로 모드를 전환해 추가 오염을 방지한다. 또한 업체 관계자는 개인정보 보호 측면에서도 TUV 인증을 획득해 안전성을 확보했다고 전했다.

Narwal FLOW는 일반 물탱크 버전과 직배수 버전 두 가지 모델로 출시되어 다양한 소비자의 생활 환경에 맞는 선택지를 제공한다.

브랜드 관계자는 “나르왈은 기술 혁신을 넘어, 사용자의 실제 생활 속 불편을 해결하는 실용적 혁신 패러다임을 제시하고 있다. 이를 통해 제품 성능과 사용자 경험이 자연스럽게 연결되며, 소비자들에게 더욱 스마트하고 깨끗한 생활 환경을 제공할 것이다.”라고 전했다.

