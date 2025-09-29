오세훈 시장, 한강버스 운항 중단에 "시민 여러분께 송구"

(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 21일 운항을 재개한 한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하고 있다. 한강버스는 서울·경기지역 집중호우로 팔당댐 방류량이 늘자 전날 하루 운항을 임시 중단한 바 있다. 2025.9.21 ondol@yna.co.kr (RMX)

서울시는 '한강버스'가 정식 운항을 시작한 지 열흘 만에 운항이 중단된 데 대해 29일 사과의 뜻을 밝혔다.



오세훈 서울시장은 이날 오전 시청에서 열린 주택공급 대책 관련 브리핑 도중 "한강버스 관련 입장을 밝히지 않을 수 없다"며 "시민 여러분께 송구스럽다"고 말했다.



오 시장은 특히 "추석 연휴 때 가족과 함께 한강버스를 탈 계획을 세운 시민들이 계실 텐데 운행을 못 해 안타깝고 송구하다"고 덧붙였다.



이어 "열흘 정도 운행 통해 기계적·전기적 결함이 몇 번 발생하다 보니 시민들 사이에서 약간 불안감 생긴 것도 사실"이라며 "이번 기회에 (운항을) 중단하고 충분히 안정화시킬 수 있다면 그게 바람직하겠다는 결정을 내렸다"고 배경을 설명했다.



시는 이날부터 10월 말까지 한강버스 시민 탑승을 중단하고 성능 고도화와 안정화를 위한 '무승객 시범운항'을 한다.



시는 국내 최초로 한강에 친환경 선박 한강버스를 도입해 지난 18일 정식 운항을 시작했다.



하지만 지난 22일에는 잠실행 한강버스가 운항 중 방향타 고장이 발생했고, 같은 날 마곡행도 운항 준비 중 전기 계통 문제가 생겨 결항했다.



26일에도 운항 중 방향타 고장이 발생했다.



박진영 서울시 미래한강본부장 역시 이날 오전 시청에서 열린 '한강버스 시범운항 전환 관련 약식 브리핑'에서 "이용자들에게 실망과 불편을 끼친 점에 대해 사과드린다"며 고개를 숙였다.



다만 박 본부장은 앞선 한강버스 정식 운항 결정이 성급했다는 지적에는 "(정식 운항 전) 6개월 동안 테스트 기간을 거쳤던 만큼 조급하거나 무리한 시작이라고는 판단하지 않는다"면서도 "그러나 예측을 넘어서는 문제가 발생해 한 달 동안 시범운항을 하며 테스트해보자 결정했다"고 설명했다.



이어 "최선을 다해 한 달 안에 모든 스트레스 테스트를 마칠 계획"이라며 "빈번히 발생할 수 있는 잔고장, 그로 인한 신뢰의 추락은 막을 수 있을 만큼 충분히 (테스트를) 하고 정식운항하겠다"고 덧붙였다.



박 본부장은 선박 고장에 대비해 대체편이 마곡·잠실 선착장에서 대기하고 있었지만 실제로는 투입되지 않아 불편을 겪었다는 지적에 예비 선박이 전기 선박인 점을 언급하며 대중교통으로서는 최초 도입되는 선박이라 테스트의 필요성이 있어 고민 끝에 투입하지 않았다고 했다.



또 탑승객에 대한 신분 확인 절차가 없다는 지적에 대해서는 한강버스는 승선신고 의무 대상이 아니며 교통카드를 태그하는 만큼 사후적으로 신원 확인이 가능하다고 설명했다.



시범운항 과정에서 안전점검과 함께 운항속도를 높일 가능성도 있느냐는 질문에는 "한강에서 속도를 낼 수는 있는데 그러면 항주파가 워낙 세져 주변 선박이동이나 유선장·밤섬 생태계에 영향을 미친다는 우려가 있다"고 답했다.



박 본부장은 하자 보수 비용과 관련해서는 "기본적으로 선박은 하자 보증기간이 2년으로 하자 보수 책임은 선박 건조사에 있다"며 "비용정산은 계약서에 따라 진행한다"고 설명했다.



또 열흘간 시범 운항에 대해서는 "굉장히 승선율이 높았고 이용객의 호응이 커 고무됐다"며 "흑자전환 시점에 대한 자체적으로 기대가 커졌다"고 설명했다.



대중교통 이용 수요와 관광 이용 수요에 대한 질문에는 서울 시민이 도심 안에서 이동하는 것을 관광으로 분류하기는 어렵다며 이동 수요가 있다는 사실이 수치로 증면되면 될 뿐 관광용이냐 출퇴근용이냐는 중요하지 않다고 답했다.

