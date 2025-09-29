정부 "국정자원 화재로 멈춘 시스템 62개 복구"

[서울=뉴시스] 황준선 기자 = 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 중단됐던 우체국 우편서비스 일부가 재개된 29일 오전 서울 중구 서울중앙우체국에 시민들이 우편 업무를 보고 있다. 현재 우체국에서 착불소포, 안심소포, 신선식품 소포, 미국행 EMS(비서류), 수입인지·알뜰폰 같은 수탁상품 접수는 불가능 하다. 2025.09.29. hwang@newsis.com

중앙재난안전대책본부는 29일 낮 12시 기준 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 멈췄던 정부 행정정보시스템 647개 중 62개가 복구됐다고 밝혔다.



이는 앞선 오전 10시 기준 55개에서 7개가 더 늘어난 것이다.

추가 복구된 시스템에는 과기정통부 재난방송온라인시스템·인터넷우체국(EMS·메인·모바일·우편서비스·우표포털영문), 조달청 나라장터(대금결제) 등이 포함됐다.



정부는 나머지 시스템에 대해서도 다시 서비스가 시작될 때마다 네이버, 다음을 통해 공지하고, 보도자료를 배포해 안내하기로 했다.



하지만, 전소된 주요 정보시스템 96개가 대구센터로 이전해 재가동되기까지는 약 2주간의 시간이 걸릴 것으로 전망돼 전체 서비스 정상화까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다.



장애 해소 시까지 민원 불편 사항을 해결하기 위해 정부합동 민원센터(110콜센터), 지역 민원센터(120콜센터 등)와 민원 전담지원반을 운영한다.



[표] '국정자원 화재'로 중단됐다 복구된 62개 정부 서비스



┌───┬───────┬────────────────┬────────┐



│ 연번 │ 기관명 │ 정보시스템명 │ 비고 │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 1 │ 행안부 │ 모바일신분증(발급 제외) │ DR활용 │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 2 │ 행안부 │ 정부디렉토리시스템(내부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 3 │ 행안부 │ 문서유통시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 4 │ 행안부 │ 복합인증시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 5 │ 행안부 │ 정부암호이용시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 6 │ 행안부 │ 모바일메시지시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 7 │ 해수부 │ 해운항만물류정보시스템 │ DR활용 │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 8 │ 해수부 │ 해양안전종합정보 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 9 │ 국무총리실 │ 국정관리시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 10 │ 복지부 │ 보건의료빅데이터 시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 11 │ 기재부 │ 디지털예산회계시스템(디브레인 │ │



│ │ │) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 12 │ 행안부 │ GIS기반통합시스템(외부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 13 │ 행안부 │ GIS기반통합시스템(내부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 14 │ 환경부 │ 배출권등록시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 15 │ 환경부 │ 상쇄등록부시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 16 │ 환경부 │ 온실가스종합정보센터 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 17 │ 관세청 │ 대표홈페이지 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 18 │ 관세청 │ 내부정보통합시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 19 │ 관세청 │ 국회답변 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 20 │ 통계청 │ 통계데이터센터 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 21 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 ? 인터넷 예금 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 22 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 ? 스마트 예금 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 23 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 ? 금융상품몰 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 24 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 ? 인터넷보험 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 25 │ 과기정통부 │ 우체국 금융 ? 스마트보험 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 26 │ 과기정통부 │ 학사행정 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 27 │ 복지부 │ 노인맞춤형돌봄시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 28 │ 복지부 │ 취약노인지원시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 29 │ 금융위 │ 금융정보분석원(FIU) 심사분석 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 30 │ 금융위 │ 금융정보분석원(FIU) 홈페이지 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 31 │ 소방청 │ 119 다매체 신고시스템(경찰문 │ │



│ │ │자서비스 제외) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 32 │ 소방청 │ 국가화재정보시스템(부분복구) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 33 │ 환경부 │ 온실가스 인벤토리 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 34 │ 행안부 │ 디지털원패스시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 35 │ 행안부 │ 전자문서진본확인시스템(외부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 36 │ 관세청 │ 빅데이터 포털(외부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 37 │ 관세청 │ 빅데이터 포털(내부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 38 │ 과기정통부 │ 인터넷 FC 영업지원 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 39 │ 복지부 │ UniMOHW(유니모) 포털 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 40 │ 행안부 │ 전자문서진본확인시스템(내부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 41 │ 행안부 │ 행정전자서명인증센터(외부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 42 │ 행안부 │ 행정전자서명인증센터(내부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 43 │ 행안부 │ 정부디렉토리시스템(외부) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 44 │ 문체부 │ 공직자통합메일시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 45 │ 문체부 │ 모바일공직자통합메일시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 46 │ 행안부 │ 정부24 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 47 │ 행안부 │ 새주소안내시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 48 │ 감사원 │ OASYS │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 49 │ 복지부 │ 사회복지공제회 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 50 │ 행안부 │ 공공서비스통합관리시스템(외부 │ │



│ │ │) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 51 │ 행안부 │ 공공서비스통합관리시스템(내부 │ │



│ │ │) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 52 │ 행안부 │ 주민등록시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 53 │ 과기정통부 │ 우편물류(내부포털) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 54 │ 과기정통부 │ 우편물류(내부포털DW) │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 55 │ 과기정통부 │ 계약고객전용시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 56 │ 과기정통부 │ 재난방송온라인시스템 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 57 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(EMS) : 국제우편 │ │



│ │ │접수 조회 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 58 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(메인) : 인터넷우 │ │



│ │ │체국 메인 홈페이지 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 59 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(모바일) : 모바일 │ │



│ │ │용 인터넷 우체국 홈페이지 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 60 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(우편서비스) : 국 │ │



│ │ │내우편, 전자우편, 증명서비스 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 61 │ 과기정통부 │ 인터넷우체국(우표포털영문) : │ │



│ │ │기념우표, 축하카드 │ │



├───┼───────┼────────────────┼────────┤



│ 62 │ 조달청 │ 나라장터(대금결제) │ │



└───┴───────┴────────────────┴────────┘



(자료=행정안전부)

