화장품 병 속 액상 필로폰…세관 잠복에 태국인 불체자 검거

화장품 병 속에 ‘액상 필로폰’을 숨겨 밀수한 태국 국적의 30대 여성 2명이 검거됐다.

인천공항본부세관은 태국발 특송화물을 이용해 액상 필로폰을 밀수입한 태국 국적 불법체류자 A(35)씨와 B(36세)씨를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 구속 송치했다고 29일 밝혔다.

메트암페타민 간이키트 검사. 관세청 인천공항본부세관 제공

이들이 밀수한 필로폰은 일명 ‘아이스’라 불리는 매우 강력한 중추신경 흥분제로서 각성작용을 일으키는 합성 화학물질로 초조감, 폭력적 행동, 우울감, 정신병 등의 부작용을 유발하는 것으로 알려졌다.

인천공항세관은 7월 초 태국발 특송화물에 대한 정밀검사를 통해 화장품 병 속에 은닉된 액상 필로폰(2병, 32.67g)을 적발하고 즉시 수사에 착수하였다.

수사관들은 수취 장소 주변을 탐문 조사해 해당 주소지가 고시원 건물임을 확인하고, 건물 인근에서 3일간 잠복근무를 통해 택배 상자를 수취하던 A씨를 현장에서 긴급체포했다.

A씨 신문을 통해 공범 B씨의 존재가 확인됐으며 파주에서 B씨를 긴급체포했다. B씨 거주지 압수수색을 통해 앞서 적발한 것과 같은 형태의 빈 화장품 병과 필로폰 투약 도구 등 증거물을 추가 확보했다.

세관은 핸드폰 포렌식 분석 결과 피의자들이 태국에 거주할 때부터 이미 필로폰 중독자였던 사실을 확인했다. 또 피의자들은 이번 사건 외에 같은 방식으로 필로폰 15g을 추가 밀반입한 사실이 드러났다.

세관은 조사 과정에서 확보한 태국 현지 발송인 정보를 태국 수사기관과 공유하는 등 국제공조수사도 진행하고 있다.

인천공항세관 관계자는 “마약 밀수범들이 세관 단속을 피하고자 화장품·건강보조제·식품 등 일상 물품을 위장 수단으로 활용하는 사례가 증가하는 추세”라며 “앞으로도 철저한 검사를 통해 국민의 안전을 위협하는 마약류의 국내 유입을 차단해 나갈 것”이라고 밝혔다.

