희망은퇴 나이 65세, 현실은 56세…전문가 “퇴직 후 경비·청소 외 할일 없을 정도”

우리나라 국민이 희망하는 은퇴 나이는 평균 65세이지만 실제 은퇴는 그보다 9년 빠른 56세로 나타났다.

56세에 은퇴하게 되면 국민연금을 받기 까지 소득 공백이 발생한다.

이에 재취업을 해야 하는데 상황은 녹록지 않다. 전문가는 “퇴직하면 경비와 청소 외에는 할 일이 없을 정도”라고 지적한다.

앞선 28일 KB금융지주 경영연구소는 올해 5월30일부터 6월18일까지 전국 25~74세 남녀 3000명을 대상으로 진행한 ‘2025 KB골든라이프 보고서’를 발표했다.

보고서 내용에 따르면 아직 은퇴하지 않은 가구의 희망 은퇴 나이는 평균 65세였다.

20~50대는 60대 초·중반(61세~65세) 은퇴를 희망했지만 60대는 70세, 70세는 76세로 나이가 많을수록 희망 은퇴 시점이 늦춰지는 것으로 나타났다.

반면 실상은 달랐다. 은퇴 가구의 평균 은퇴 나이는 56세에 그쳤다.

희망 은퇴 나이 대비 50대는 14세, 60대는 10세, 70대는 13세 일찍 은퇴해 희망과 현실 사이 간극이 큰 것으로 드러났다.

이처럼 현실 은퇴가 빠른 상황에서도 노후를 위한 경제적 준비는 늦게 시작되는 것으로 드러났다.

경제적 노후 준비를 '시작할 계획이 없다'고 응답한 15.2%를 제외하면, 준비를 시작한 평균 연령은 48세였다.

구체적으로는 보면 '50~54세'(16.1%)가 가장 많았고, 이어 '55~59세'(13.3%), '40~44세'(12.9%), '60~64세'(10.5%), '45~49세'(8.2%) 순이었다.

응답자의 절반 가까이가 40~50대(50.5%)에 노후 준비를 시작한 셈이다.

기본적인 의식주 해결 등 노후에 필요한 '최소 생활비'는 월 248만원, 여행·여가·손자녀 용돈 등을 포함한 '적절 생활비'는 350만원으로 조사됐다.

하지만 현실적으로 은퇴 후 조달 가능한 '조달 가능 금액'은 230만원에 불과해 적정생활비보다 120만원, 최소생활비보다 18만원이 부족했다.

노후 생활비 마련 방법으로는 은퇴 여부와 관계없이 '국민연금'을 가장 많이 꼽았다(은퇴 전 가구 40.4%, 은퇴 후 가구 34.0%). 이를 포함해 사학·군인·공무원연금, 퇴직연금, 개인연금, 주택연금 등 각종 연금으로 노후 생활비를 충당하겠다고 답한 비율은 은퇴 전 가구 67.6%, 은퇴 후 가구 62.6%로 나타났다.

재취업을 희망하는 이들도 적지 않다. 하지만 현실은 힘든 상황이다. 60세 이상 고령층 노동자의 절반가량은 환경미화원이나 경비원 같은 단순노무직에 종사하는 것으로 나타났다.

앞선 21일 한국고용정보원이 최근 발간한 ‘고령자 근로환경에 대한 연구’에 따르면 60대 이상 노동자 가운데 단순노무직 근로자는 47.3%로 절반 가까이 차지하는 것으로 나타났다.

전 연령의 단순노무직 비율(16.6%)을 큰 폭으로 웃도는 수치다. 50대까지만 해도 15.1%에 불과하던 단순노무직 비율은 법적 퇴직연령인 60세를 지나면서 수직으로 상승한다.

70대에선 이 비율이 72.1%에 달한다. 80세 이상에서도 5명 가운데 1명은 취업 상태인데 이들 초고령 취업자의 열에 아홉(88.9%)은 단순노무직 종사자였다.

단순노무직 중에서도 청소원이나 환경미화원, 건물 관리원과 검표원 등 청소·경비 종사자의 비중이 눈에 띄게 높았다.

60~64세에서는 46.2%, 65~69세에서는 57.3%, 70대·80세 이상에서는 각각 67.3%, 76.0%를 차지하는 등 연령대가 올라갈수록 비율이 높아지는 양상을 보였다.

지은정 한국고용정보원 연구원은 “단순·저임금·비정규직 일자리인 이 직종이 고령자 적합 업종이라는 인식이 강하고 실제로 이 분야 취업률이 높기 때문”이라고 말했다.

그러면서 “60세가 넘는다고 생산성이 낮아지는 게 아닌데 퇴직연령이 지나면 경력과 상관없이 대부분 단순노무직에 근무한다”며 “이들에게도 생애 노동 경력을 통해 축적한 지식과 기술을 활용할 기회를 주는 정책이 필요하다”고 말했다.

