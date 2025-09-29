동원F&B, 고단백 참치·실속형 선물세트 눈길

동원F&B가 건강과 실속을 담은 ‘2025 추석 선물세트’ 100여 종을 출시했다.

동원F&B는 참치캔 1등 브랜드 ‘동원참치’만으로 구성한 선물세트의 물량을 30% 확대 운영한다. 한 캔(135g)에 성인 단백질 일일 권장량(55g)의 절반 수준인 25g의 단백질이 들어있는 고단백 ‘라이트 스탠다드’를 비롯해 부재료와 함께 다양한 맛을 구현한 가미참치(고추·야채참치 등), 참기름으로 맛을 내 밥에 바로 먹기 좋은 ‘동원맛참’ 등을 조합한 다양한 참치 선물세트를 선보인다. 또한 참치 부위 중 단 1%뿐인 뱃살만 담은 ‘참치뱃살 명작세트’도 이번 추석부터 판매를 시작한다.

동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께한 ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’도 준비했다. 방탄소년단 진의 사진을 넣은 참치캔으로 구성한 이 제품은 지난 7월 27일 ‘네이버 쇼핑라이브’에서 사전 판매를 진행할 당시 40초만에 1000개가 판매되는 등 뜨거운 관심을 받았다. 동원F&B는 이번 추석부터 정식 판매를 시작하며, 향후 고추참치 등을 조합한 다양한 방탄소년단 진 에디션 선물세트를 전 세계 소비자에게 선보일 예정이다. 제주도와 손을 잡고 현지 해녀가 직접 채취한 제주산 톳을 활용해 만든 ‘양반 제주 톳김 세트’ 등 양질의 김 선물세트도 내놓았다.

동원F&B가 운영하는 식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’은 10월 2일까지 ‘동원 선물세트’ 100여 종을 할인 판매한다. 동원몰은 결제 금액에 따라 최대 30만 원의 백화점 상품권을 지급한다.

동원F&B 관계자는 “변화하는 소비 환경에 맞춰 제품 구성, 포장 등을 새롭게 한 선물세트를 풍성하게 마련했다”며 “40년 이상 명절 선물세트 트렌드를 이끌어 온 대표 브랜드로서 앞으로도 소비자의 니즈를 반영한 다채로운 선물세트를 선보일 것”이라고 말했다.

1984년 첫선을 보인 동원 선물세트는 이후 시대 흐름에 발맞춘 다양한 구성과 가격대로 2006년 누적 판매 1억 세트를 초과했고, 지난해 2억 5000만 세트 판매를 돌파했다.

