‘도전하며 꿈 키워요’…교육부, 장애학생 직업기능경진대회 개최 [정책돋보기]

부산에서 전국 장애 학생들이 참여하는 직업기능경진대회가 열린다.

교육부는 30일부터 10월1일까지 부산항국제전시컨벤션센터에서 ‘2025 전국 장애 학생 직업기능경진대회’를 연다고 29일 밝혔다.

올해로 53회를 맞는 전국 장애 학생 직업기능경진대회는 장애 학생의 직무 능력 향상 도모, 시·도교육청 간 진로·직업교육 정보 교류, 소통 등을 위해 마련된 자리로 1968년부터 매년 개최되고 있다.

‘같이 도전하며 함께 키우는 꿈’이란 주제로 열린 올해 대회에는 시각·청각·지체장애 중·고등학생 122명이 바리스타·제과제빵·사무행정 등 13개 종목에 참여한다. 교육부는 “학생의 흥미와 진로, 학교 교육과정과의 연계성을 고려해 장애유형별로 4개 분과 13개 직무를 중심으로 대회 종목을 구성했다”고 설명했다.

청각장애 분과 종목은 ▲제과제빵 ▲시각디자인 ▲바리스타, 시각장애 분과 종목은 ▲점역교정 ▲음악 ▲워드프로세서(전맹·전시력), 지체장애Ⅰ분과 종목은 ▲한지공예Ⅰ ▲사무용풍조립 ▲스티커붙이기 지체장애Ⅱ 분과 종목은 ▲한지공예Ⅱ ▲로보트론 조립 ▲사무행정이다.

참여 학생들은 시·도 예선전을 거친 학생들로, 수상자는 대상(국무총리상) 1명, 금상(교육부장관상) 4명, 은상 분과별 각 1명, 동상 분과별 각 2명, 장려상 분과별 각 3명 등이다. 교육부는 학생들이 성취감과 자신감을 느낄 수 있도록 참가 학생 모두에게 상장을 줄 계획이다. 행사 첫날에는 축하공연 등이 진행되고, 둘째 날인 10월1일에 본대회가 열린다.

최교진 부총리 겸 교육부 장관은 “이번 대회가 장애 학생들이 평소 교육활동을 통해 쌓아온 직무 역량을 높이고, 전문 직업인으로서의 꿈을 다질 기회가 되길 기대한다”며 “앞으로도 장애 학생들이 자신의 적성과 소질을 살려 당당한 사회인으로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

