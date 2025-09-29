전남도, 관광진흥기금 192억원 지원...역대 최대 규모

전남도는 지역 관광 활성화를 위해 상반기 관광진흥기금 융자 대상자로 30개 업체(110억원)를 선정한 데 이어 하반기에도 27개 업체를 선정해 82억원을 지원한다고 29일 밝혔다.

올해 관광진흥기금은 지난해 제주항공 여객기 사고 등으로 어려움을 겪고 있는 도내 관광업체의 경영 안정을 지원하고 침체된 관광산업의 활로를 열기 위해 추진됐다. 올해만 총 192억원으로 역대 최대 규모다.

전남 신안 화도가는 길. 전남도 제공

지원 대상 업체는 선정일로부터 6개월 이내에 광주은행 등 취급 은행에서 융자를 실행할 수 있으며 대출금리는 최저인 1%가 적용된다. 융자 금액은 시설 신·증축 및 노후 시설 개보수, 운영비 등으로 활용할 수 있다.

전남도 관광진흥기금은 관광산업 경쟁력 제고 및 지속가능한 관광발전을 위해 도와 시군이 2013년부터 2022년까지 10년간 총 600억원을 조성한 기금으로, 지금까지 175개 업체 595억원의 융자를 지원했다.

해당 융자는 관광숙박업, 야영장업, 한옥체험업, 관광식당업, 여행업 등을 대상으로 지원하며 시설자금은 신축 30억원, 증축 10억원, 개보수 5억원까지, 운영자금은 6억원까지다.

오미경 전남도 관광과장은 “관광산업은 전남 경제의 중요한 축이지만 고금리·고물가와 소비심리 위축 등으로 많은 관광업체가 어려움을 겪고 있다”며 “이번 융자 지원이 위기를 극복하는 마중물이 되길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지