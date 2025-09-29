이강덕 포항시장, 국가 행정전산망 장애 대응 현장 점검

경북 포항시는 국가정보자원관리원 화재로 인한 행정전산망 장애와 관련, 시민 불편 최소화를 위한 긴급 현장 점검에 나섰다.

이강덕 시장은 29일 오전 오천읍행정복지센터를 방문, 민원 처리 과정에서 발생할 수 있는 불편 상황을 직접 확인하고, 담당 공무원들로부터 비상 대응 조치 및 운영 현황을 보고받았다.

이날 오전 9시 기준, 정부 행정정보시스템 647개 중 정부24 민원 처리 업무를 비롯한 39개 서비스가 복구됐으며, 현재 방문으로 처리 가능한 서비스는 주민등록 등초본 교부·인감증명서 교부·주민등록증 (재)발급 등과 가족관계등록 관련 업무, 여권 접수(등기업무 제외)·제증명 등 민원 등이다. 현재 무인민원발급기는 운영이 가능하다.

이 시장은 “예기치 못한 국가 차원의 전산 장애 상황이지만, 시민 불편을 최소화하는 것이 최우선 과제”라며 “위기 상황에서도 한치의 흔들림 없는 공공서비스 제공으로 행정 신뢰를 지켜야 한다”고 강조했다.

또한 “행정복지센터와 전 부서가 긴밀히 협력해 민원 접수 및 처리 과정에 문제가 없도록 세심히 살필 것”을 지시했다.

시는 ▲홈페이지·SNS를 통한 장애 상황 신속 공지 ▲수기 접수 창구 운영 ▲전화 및 현장 상담 강화 등으로 신속 대응하는 한편, 장애 상황 장기화에 대비한 대체 방안 마련과 피해 상황에 대한 지속적인 모니터링 등 향후 대책 마련에도 총력을 다하고 있다.

한편 시는 국가 차원의 시스템 복구 완료 시까지 중앙부처와 관련 부서 및 유관기관과 긴밀히 상황을 공유하며 대응해 시스템 정상화까지 시민 편의 보장에 전 행정력을 동원할 방침이다.

