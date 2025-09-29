무인발급 창구 중단은 여전… 소비쿠폰은 발급 다행

국가정보자원관리원 화재 이후 첫 업무일인 29일 법원 인근에 위치한 광주 동구 지산1동 행정복지센터의 공무원들은 시스템을 점검하느라 분주했다.

직원들은 업무 전 온라인 시스템에 접속해 주민등록 등·초본의 발급과 무인민원 발급창구가 제대로 작동하는지 확인했다.

29일 광주 동구 지산1동 행정복지센터에서 민원인들이 소비쿠폰을 발급 받고 있다. 뉴스1

서비스가 중단된 무인민원 발급창구에는 사용할 수 없다는 안내문을 붙였다. 민원창구 곳곳에도 처리가 가능한 업무와 불가능한 업무를 구분해 안내했다.

이날 주민센터에 온 50대 민원인은 무인민원 발급창구 서비스 중단 안내문을 보고 창구로 발걸음을 옮겼다. 그는 “주말에 정부24로 등본을 발급하려 했는데 먹통이 돼서 주민센터를 찾았다”며 “간편하게 할 일을 직접 방문하니 번거롭다”고 말했다.

인근에 법원이 위치한 지산1동행정복지센터는 평소에도 민원 업무가 많은 곳이다. 정보자원관리원 화재 이후 평소보다 주민등록초본 등본 등을 떼기위해 더 많은 민원인이 찾아 불편함을 겪었지만 큰 혼잡을 없었다.

민생회복 2차 소비쿠폰 발급을 위한 어르신들의 발걸음이 이어지면서 주민센터는 혼잡을 빚기도 했다. 70대 김모씨는 “소비쿠폰 발급이 안되는 줄 알았는데, 받을 수 있어서 다행이다”고 안도했다.

지산1동행정복지센터 관계자는 “주민등록증 발급, 재발급 등을 제외하면 대다수 서비스가 정상 작동하고 있다"며 "평상시 민원인들 방문 숫자와 비슷하다. 큰 혼잡은 없다”고 설명했다.

국가정보자원관리원 대전센터 화재로 광주시는 중앙부처 647개 시스템과 연계된 업무 일부에 장애가 발생했다.

이날 광주시에 따르면 시가 광주시 전산실을 긴급 점검한 결과 전산실 보안시스템과 UPS 배터리가 분리돼 있어 정상 작동하는 것을 확인했다.

장애가 발생한 서비스는 GPKI 인증 중단에 따른 온나라 전자문서·공직메일·온메일 등 내부 행정시스템 일부와 정부24·주민등록·국민신문고 등 대민서비스다.

민원서비스의 경우 주민등록 등 25개 업무 가운데 20개 업무(불가능 12종, 일부 가능 8종, 가능 5종)가 정상 가동되지 않아 당분간 시민 불편이 불가피할 전망이다.

강기정 광주시장은 광주시 재난안전대책본부를 소집하고 행정정보시스템 피해 상황에 총력 대응하기 위해 비상대응 운영체계로 전환했다.

시는 시스템별 담당자 비상 연락망을 가동해 실시간 보고체계를 유지하고, 행정포털 우회 접속 방법을 전 직원에게 안내해 업무 연속성 확보에 나섰다.

또 자치구 민원 담당자들과 대책 회의를 열어 주민등록·소비쿠폰 등 시스템 장애 현황과 대책을 논의했다.

소비쿠폰 시스템은 정상 운영 중인 것으로 확인됐으나, 여권 민원은 모바일 신분 확인이 중단돼 실물 신분증을 반드시 지참해야 한다.

전·출입 신고 등 일반 민원은 수기 접수로 대체하고 있으며 주민등록 등·초본 발급, 출생·사망 신고 등은 정상 서비스 중이다.

광주시는 자치구·주민센터와 24시간 공동 대응을 강화하는 동시에 행정안전부·중앙재난안전대책본부와 실시간으로 복구 상황을 공유하며 대응할 방침이다.

