혜박, 결혼 17년 만에 경사♥…두 번 유산 끝 ‘둘째 임신’

모델 혜박이 결혼 17년 만에 기쁜 소식을 전했다.

29일 혜박은 자신의 SNS를 통해 임신 테스트기 이미지와 초음파 사진이 담긴 영상 등을 공개하면서 둘째 임신 소식을 알렸다.

그는 “아가야 반가워”라며 “심장도 잘 뛰어 주고 소심하게 팔다리를 움직여주던, 아직 작지만 눈도 팔도 다리도 보여준 너”라고 적으며 벅찬 심경을 전했다.

둘째 임신 소식을 전한 혜박. 혜박 SNS 캡처

특히 “엄마는 너의 존재를 너무 일찍 알아버렸다”며 “두 번의 아픔을 겪어서인지 네가 건강하게 자라는 모습을 보기 전까지는 늘 마음 한켠이 불안했다”고 고백하며 둘째를 갖기까지 겪은 어려움을 털어놓기도 했다.

그러면서 그는 “힘차게 뛰는 심장 소리를 듣는 순간, 엄마 아빠는 눈물이 날 만큼 안도와 행복이 밀려왔다”며 “먼 길을 돌아 엄마 아빠에게 와 줘서 고맙고, 엄마 뱃속에서 하루하루 건강하게 자라주고 있어서 정말 감사하다”며 아이에게 감사를 전하기도 했다.

이러한 혜박의 기쁜 소식을 접한 네티즌들은 “세상에. 너무 축하한다”, “이렇게 기쁜 소식을. 축복한다”, “건강하게 순산하길” 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈다.

점 제거 시술로 화제를 모았던 혜박. 혜박 SNS 캡처

한편, 혜박은 지난 2005년 모델로 데뷔한 이래 동양인 첫 샤넬 모델로 활약하면서 높은 인지도를 얻으며 톱모델로 우뚝 섰다. 이후 2008년 테니스 코치 브라이언 박과 부부의 연을 맺은 혜박은 결혼 10년 뒤인 2018년 첫 딸을 품에 안았다.

2023년 혜박은 코 왼편의 점을 제거했다고 밝혀 화제를 모으기도 했다. “작았던 점이 계속 자라고 커졌다”며 제거 이유를 밝혔던 그는 만족감을 드러내며 완벽한 피부와 동안 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.

점을 뺀 혜박의 모습을 본 네티즌들은 “점이 있든 없든 아름다운 건 똑같다”며 칭찬일색이었다.

