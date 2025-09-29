제31회 장한 고대언론인상에 서울신문 김성수 사장 등 7명 수상

고려대 언론인교우회(회장 곽영길)는 제31회 ‘장한 고대언론인상’ 본상 수상자로 김성수 서울신문 사장, 손영신 부산일보 사장, 이재환 KBS 보도시사본부장, 박범수 MBC 뉴스룸국장, 이하원 조선일보 외교안보에디터를 선정했다고 29일 밝혔다.

공로상 수상자로는 함영준 ‘마음건강 길’ 발행인, 김상욱 카자흐스탄 한인일보 발행인이 이름을 올렸다.

김성수 서울신문 사장

김 사장은 고려대 국어교육학과를 졸업하고 1993년 서울신문에 입사해 정치부장, 경제부장, 편집국 부국장, 논설위원, 마케팅본부장, 콘텐츠본부장을 지냈다.

손 사장은 사회학과를 졸업하고 1994년 부산일보에 입사해 사회부장, 경제부장, 편집국장, 전략기획 담당 이사를 역임했다.

이 본부장은 서어서문학과를 졸업하고 1995년 2월 KBS에 입사해 대구방송총국 보도국장, 상파울루 특파원, 해설위원, 네트워크부장, 국제부장 등을 지냈다.

박 국장은 국어국문학과를 졸업하고 1997년 MBC에 입사해 워싱턴특파원, 인권사회팀장, 정치팀장, 취재센터장을 역임했다.

이 에디터는 정치외교학과를 졸업하고 1993년 조선일보에 입사 후 워싱턴·도쿄 특파원, 논설위원과 TV조선 정치부장, 메인뉴스 앵커를 역임했다.

함 발행인은 노어노문학과를 졸업하고 1983년 조선일보에 입사해 사회부장, 국제부장을 지냈다. 이명박 정부 청와대 문화체육관광비서관을 역임했다.

김 발행인은 국어국문학과를 졸업하고 1986년 고대신문사 기자를 거쳐 카자흐스탄국립대 조선어과 교수, 알마티한글학교 초대 교장을 지냈다.

곽영길 고려대 언론인교우회 회장은 “개교 120주년을 맞아 글로벌 선도대학의 꿈을 제시한 고려대학교의 글로벌 비전에 따라 지구촌 언론현장에서 활약해온 언론인 교우들을 발굴했다”면서 “모교의 자유·정의·진리 정신에 입각, 명예를 드높인 언론인 교우들에게 주는 특별상과 공로상도 신설했다”고 말했다.

