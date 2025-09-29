강민경 167㎝ 52㎏ 비결 "거의 10년 째 하루 1끼"

여성 듀오 '다비치' 강민경이 자신만의 식단 관리 비법을 공개했다.

28일 유튜브 채널 '강밍경'에 "10년째 하루 한 끼만 먹은 여자…(거의)"라는 제목의 영상이 올라왔다.

강민경. 유튜브 채널 '걍민경' 캡처

167㎝에 52㎏으로 알려진 강민경은 "요즘 얼굴 나와야 하는 스케줄이 많아 평소보다 타이트하게 생활하고 있다"며 "거의 하루에 한 끼만 먹고 있다"고 밝혔다.

이어 "극단적인 방식은 아니다. 바나나나 고구마, 라떼 같은 걸로 허기를 달래면서 저녁까지 버티고, 저녁에는 먹고 싶은 음식을 먹는 루틴을 지킨다"고 설명했다.

강민경은 직접 만든 식전주로 목을 축이고 굴 파스타를 요리해 먹는 일상을 공개했다.

그는 "1일 1식의 장점은 음식을 더 맛있게 먹을 수 있다는 것"이라며 "단점은 허기가 심해져 게걸스럽게 먹는다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.

강민경은 2008년 이해리와 함께 다비치로 데뷔했다. '8282' '안녕이라고 말하지마' '사랑과 전쟁' 등의 히트곡을 냈다.

솔로 가수 활동도 병행하며 '사랑해서 그래' '말해봐요' 등의 곡을 발매했다. 2020년 쇼핑몰 사업을 시작했다.

