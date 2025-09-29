금융위·금감원장 긴급 회동…"금융행정·감독 전면 쇄신"

이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장은 29일 금융당국 조직개편이 철회된 이후 첫 긴급 회동을 갖고 금융 행정·감독 쇄신 의지를 다졌다.



이들은 "국민 눈높이에 부합하지 못했다는 비판을 겸허히 수용한다"며 "금융 소비자 보호 기능의 공공성·투명성 강화를 위해 뼈를 깎는 자성의 각오로 금융행정과 감독 전반을 쇄신하겠다"고 밝혔다.

이들은 금융소비자 보호 기능 강화, 현장·소비자 중심의 업무 방식 전환, 행정·감독 과정의 공공성과 투명성 제고 등 세 가지 방향을 제시했다.



두 기관 모두 소비자 보호 강화를 위한 조직·기능·인력·업무 개편을 추진한다.



또 해킹 사고, 불완전판매 등을 엄정히 감독하면서 소비자 보호 국정과제를 적극 추진한다는 방침이다.



금융 소비자 보호를 위해 기관 운영의 공공성과 투명성을 개선하고, 금융행정과 감독 전 과정을 재점검해 법과 원칙에 기반한 제도 개선을 추진하기로 했다.



이 위원장과 이 원장은 "금융위와 금감원이 원팀이 돼 국민 신뢰를 회복하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.



아울러 국가정보자원관리원 화재로 인한 금융 소비자 불편을 최소화하는 데도 역량을 집중하기로 했다.



한편 이 위원장은 이날 긴급 간부 회의를 열고 "금융 사고와 금융 범죄로 인한 소비자 피해가 반복되고 금융 행정의 공공성·투명성과 현장 소통이 부족한 문제, 민생과 실물경제 지원이 충분하지 못했던 문제 등을 근본적으로 해소해야 한다"고 강조했다.



이어 "소비자 보호 기능 강화와 위원회 심의 기능의 내실화를 위한 조직과 업무의 재편을 관계부처와 협의해 나갈 계획"이라고 밝혔다.



직원들에게는 "조직 개편 논의 과정에서 묵묵히 업무에 전념해 줘 감사하다"고 했다.



그러면서 소비자 중심 금융으로의 대전환을 위한 사고의 틀 변화, 대내외 불확실성 대응과 생산적 금융 대전환과 자본시장 활성화·포용적 금융 등 성과 창출, 현장 소통 등을 당부했다.

<연합>

