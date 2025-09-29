상주서 승용차가 경운기 들이받아… 1명 사망

경북 상주에서 승용차가 경운기를 들이받는 사고가 발생해 1명이 숨졌다.

29일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오후 11시42분 경북 상주시 청리면 도로에서 운행 중이던 경운기를 승용차가 뒤에서 들이받는 사고가 났다.

사진=연합뉴스

이 사고로 경운기를 몰던 60대 남성이 숨졌다.

경찰은 승용차 운전자인 70대 남성이 운전 부주의로 사고를 낸 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

