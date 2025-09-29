코스피, 美금리 인하 기대감 회복에 반등…1.5% 상승세

코스피가 미국 기준금리 인하 기대감이 되살아나며 29일 개장 직후 1%대 상승세를 보이고 있다.

지난 26일 2% 넘게 후퇴하며 3,400선마저 내줬던 코스피는 외국인과 기관의 '쌍끌이' 매수세에 힘입어 장 초반 3,430대까지 오르며 최근의 낙폭을 만회하고 있다.

29일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 오전 9시 3분 현재 전장보다 36.11포인트(1.07%) 오른 3,422.16에 거래되고 있다.

이날 오전 9시 29분 현재 코스피는 전장보다 49.13포인트(1.45%) 오른 3,435.18에 거래되고 있다.

지수는 전장보다 28.38포인트(0.84%) 오른 3,414.43으로 출발해 오름폭을 키워나가는 중이다.

서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전거래일보다 3.4원 내린 1,409.0원에 장을 시작했다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1천297억원, 1천222억원 순매수하고 있다. 개인은 1천417억원 순매도 중이다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 8천383억원 매수 우위다.

지난주 말 뉴욕증시는 3대 주가지수가 나흘 만에 반등했다.

26일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 299.97포인트(0.65%) 오른 46,247.29에 거래를 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 38.98포인트(0.59%) 뛴 6,643.70, 나스닥종합지수는 99.37포인트(0.44%) 상승한 22,484.07에 장을 마쳤다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업 중에선 테슬라가 4% 이상 올랐고, 나머지 기업은 보합권에서 등락했다. 인텔은 애플로부터 투자받을 수 있다는 기대감에 4% 넘게 뛰었다.

코스피는 지난 23일 종가 기준 역대 최고치인 3,486.19를 찍은 후 24일부터 사흘 내리 하락 마감했다.

미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률 확정치가 큰 폭 개선되면서 미 연방준비제도(연준·Fed)의 기준금리 인하 기대감이 약화한 것이 영향을 미쳤다.

그러나 미 상무부가 발표한 물가지표가 시장 전망에 부합하면서 금리 인하에 대한 기대감이 되살아나자 코스피는 상승세로 돌아섰다.

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]는 동반 강세를 나타내고 있다.

삼성전자는 1.44% 오른 8만4천500원, SK하이닉스는 2.53% 상승한 34만5천원에 거래 중이다.

LG에너지솔루션[373220](0.86%), 삼성바이오로직스[207940](0.50%), 한화에어로스페이스[012450](1.05%), 현대차[005380](0.58%), KB금융[105560](2.04%) 등 시가총액 상위 10위 종목 모두 상승세다.

NAVER[035420]는 업비트 운영사인 두나무 편입 추진에 대한 기대감으로 6.24% 급등세를 보이고 있다.

업종별로는 전기·가스(-0.05%), 부동산(-0.61%)을 제외한 대부분이 강세다.

특히 전기·전자(1.76%), 증권(2.81%), 의료·정밀기기(1.24%), IT서비스(3.58%) 등의 오름폭이 큰 편이다.

같은 시각 코스닥지수는 8.78포인트(1.05%) 상승한 843.92다.

지수는 전장보다 5.43포인트(0.65%) 오른 840.62로 출발해 상승세를 이어가고 있다.

코스닥시장에서 외국인과 개인이 각각 661억원, 122억원 순매수 중이고, 개인은 733억원 순매도하고 있다.

알테오젠[196170]은 코스피 이전 상장 소식이 전해지며 2.68% 상승세다.

이외 에코프로비엠[247540](0.43%), 펩트론[087010](1.62%), 에코프로[086520](0.42%) 등이 오르고 있고, 파마리서치[214450](-1.04%)는 내리고 있다.

