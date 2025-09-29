KCC, 창호 O2O 플랫폼 '이맥스 클럽 홈페이지’ 오픈

KCC가 공식 창호 대리점의 비교 견적을 통해 고객들이 합리적인 가격으로 시공이 가능한 O2O(On-line to Off-line) 플랫폼을 선보였다.

KCC, 창호 시공 비교 견적 서비스 제공하는 이맥스 클럽 공식 홈페이지 오픈

KCC(대표 정재훈)는 이 회사의 공식 창호 전문 네트워크 ‘이맥스 클럽(Emax Club)1) 홈페이지’를 오픈하고 본격적인 서비스 제공에 나섰다고 29일 밝혔다.

특히 이 플랫폼의 핵심 기능인 ‘스마트 견적 시스템’은 '역경매' 개념을 도입해, 고객들이 여러 대리점을 찾아다니며 견적을 비교하지 않아도 클릭 한번으로 비교 견적이 가능하다.

스마트 견적 시스템 외에도 소비자들은 플랫폼을 통해 여러 대리점 및 제품 정보를 쉽고 상세하게 확인할 수 있으며, 실제 시공 사례와 후기를 통해 다양한 정보를 종합적으로 고려해 대리점을 선택할 수 있게 됐다.

KCC 관계자는 “이맥스 클럽은 KCC가 대리점의 창호 가공 기술과 사후 관리(A/S) 등 다양한 측면에서 엄격한 기준을 적용해 우수한 대리점을 인증하는 프로그램이다”며 “앞으로도 고객 중심의 서비스를 지속 확대해 창호 시장에서 찾아볼 수 없었던 차별화된 플랫폼으로 확장시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지