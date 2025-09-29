[속보] 李대통령 국정수행 ‘잘한다’ 52.0%… 전주 대비 1.0 %p ↓ [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행에 대해 ‘잘한다’는 긍정 평가는 52.0%, ‘잘못한다’는 부정 평가는 44.1%라는 여론조사 결과가 29일 발표됐다.
여론조사회사 리얼미터가 지난 22일부터 26일까지 전국 18세 이상 유권자 2527명을 대상으로 이 대통령 국정수행 평가 조사를 실시한 결과 이같이 집계됐다.
‘잘 모름’이라는 응답은 4.0%였다. 긍정 평가는 전주 대비 1.0%포인트(p) 하락했다. 3주 연속 하락세다. 부정 평가는 0.5%p 상승했다.
긍정 평가는 대구·경북(4.8%p↑), 60대(3.0%p↑), 20대(1.5%p↑), 진보층(1.1%p↑)에서 올랐다.
부산·울산·경남(4.5%p↓)과 서울(3.7%p↓), 대전·세종·충청(2.8%p↓), 70대 이상(8.2%p↓), 40대(2.0%p↓) 4보수층(2.3%p↓)에선 하락했다.
이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±1.9%p다. 조사방법으로 무선(100%) 자동응답을 활용했다. 자세한 내용은 리얼미터 홈페이지나 중앙선거여론조사심의위원회의 홈페이지를 참조하면 된다.
