“이번 연휴에 나만 일해?”…다른 회사는 며칠 쉴까

올해 추석 휴무하는 기업 10곳 중 6곳의 직원들이 7일가량 쉰다는 조사 결과가 나왔다. 추석상여금을 지급하겠다는 기업은 전년 보다 줄었다.

추석을 1주일여 앞둔 지난 28일 인천 부평구 인천가족공원 입구가 성묘객들 차량으로 붐비고 있다. 인천=연합뉴스

29일 한국경영자총협회 등에 따르면 전국 5인 이상 625개 기업을 대상으로 ‘2025년 추석 휴무 실태조사’를 실시한 결과 56.9%가 올해 추석 연휴에 ‘7일을 휴무한다’고 답했다.

올해 추석 연휴는 개천절(10월3일)부터 추석 연휴, 대체공휴일, 한글날(10월9일)까지 이어지면서 총 7일이다. 금요일(10월10일)과 주말까지 쉴 경우 최장 10일간 휴무가 가능하다.

‘10일 이상 쉰다’는 응답 기업도 20.1%에 달했다. 장기 휴무 이유로는 ‘연차휴가 수당 등 비용 절감 차원’(35.2%)이라는 응답이 가장 많았다.

‘6일 이하로 쉰다’는 기업은 18.1%였다. 이들은 ‘일감 부담은 크지 않으나, 납기 준수가 불가피해서’(51%) 또는 ‘일감이 많아서’(14.6%) 근무한다고 밝혔다.

올해 추석 상여금을 지급할 계획이라고 응답한 기업은 60.4%였다. 지난해보다 4.4%포인트 감소한 수치다. 규모별로는 300인 이상 기업(68.1%)이 300인 미만 기업(59.4%)보다 상여금 지급 계획 비율이 높았다.

추석 상여금을 지급하는 기업에 지급 방식을 묻자 ‘정기상여금으로 지급’이 64.0%로 가장 많았다. 이어 ‘별도 상여금 지급’(32.2%), ‘정기상여금과 별도 상여금 동시 지급’(3.8%) 등의 순이었다.

추석 경기 상황에 대한 평가에서는 ‘작년보다 악화됐다’는 응답이 56.9%로 가장 높았다. ‘작년과 비슷하다’는 응답은 35.6%, ‘개선됐다’는 응답은 7.4%에 불과해 부정적 전망이 우세했다.

지난 24일 오전 서울 강남구청에서 열린 2025 추석맞이 강남구 직거래 장터에서 시민들이 전을 구매하고 있다. 뉴시스

특히 중소기업이 이번 추석을 앞두고 자금 부족으로 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

앞서 중소기업중앙회가 지난 8일부터 12일까지 중소기업 800개사를 대상으로 실시한 ‘2025년 중소기업 추석자금 수요조사’에 따르면 절반에 가까운 기업은 추석상여금 지급 계획이 없는 것으로 조사됐다.

‘작년 추석에 비해 올 추석 자금 사정이 곤란하다’는 응답이 37.9%로 ‘원활하다’는 응답(18.5%)보다 높게 나타났고, ‘작년과 다르지 않다’는 응답은 43.6%를 차지했다.

자금 사정 곤란 원인(복수응답)으로는 ‘판매·매출 부진’(64.0%)을 가장 많이 꼽았다. 이어서 ‘원·부자재가격 상승’(33.7%), ‘인건비 상승’(24.4%), ‘판매대금 회수 지연’(17.5%) 순으로 응답했다.

추문갑 중소기업중앙회 경제정책본부장은 “올해도 많은 중소기업이 매출 부진과 금융비용 부담으로 자금사정이 여전히 녹록하지 않다”며 “필요 자금의 상당 부분을 확보하지 못해 경영 부담이 커지고 있다”고 지적했다.

추 본부장은 “중소기업 자금난 해소는 근로자 상여금, 휴무 여건 등 민생과 직결되는 만큼 금융권과 정책기관의 실질적인 지원이 절실하다”고 덧붙였다.

