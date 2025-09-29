'화재 중단' 우체국 예금·119 영상 신고 등 39개 서비스 복구

행정안전부는 지난 26일 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 중단됐던 674개 정부 서비스 중 우체국 인터넷 예금, 모바일 신분증 등 39개 서비스가 복구됐다고 29일 밝혔다.

행안부에 따르면 지난 28일 자정 기준 복구가 완료된 서비스는 39개다. 해당 서비스 모두 화재 피해를 직접적으로 입지 않은 전산실 2~4층 서버에서 복구된 것이다.

이 중 국민 파급 효과가 큰 우체국 금융은 인터넷 예금, 스마트 예금, 금융 상품몰, 인터넷 보험, 스마트 보험 등 5개다.

다만 추석 연휴를 앞두고 택배 물량이 몰릴 것으로 예상되는 우편 서비스는 아직 복구 작업이 진행 중이다. 과학기술정보통신부는 오는 29일 재개를 목표로 점검을 이어가고 있다.

행안부는 소관 서비스인 모바일 신분증 복구도 완료됐다고 밝혔다. 이에 따라 모바일 신분증을 발급받은 사용자는 신분증 종류와 상관없이 금융거래 관련 제출 기능을 모두 사용할 수 있다. 다만 신규 발급은 여전히 불가하다.

이와 함께 국무총리실의 국정관리시스템, 환경부의 배출권 등록 시스템 및 온실가스종합정보센터, 보건복지부의 노인 맞춤형 돌봄 시스템 및 보건의료 빅데이터 시스템, 관세청의 대표 홈페이지 등도 복구된 상태다.

아울러 소방청의 영상 등 119 다매체 신고시스템, 국가정보화재시스템도 부분 복구됐다. 119 신고는 국정자원 화재 이후 휴대폰을 포함한 전화만 가능했으며, 지난 27일 문자 신고도 응급 조치됐다.

행안부는 국민 안전과 재산, 경제 활동에 영향을 미치는 시스템을 최우선으로 하고, 시스템 중요도 등 등급제에 따라 우선 순위를 둬 복구를 진행하고 있다고 밝혔다.

앞서 정부는 전날 오전 "현재의 진행 상황으로 볼 때 오늘 중(28일)으로 (가동이 중단된 전산 시스템) 647개 중 551개 서비스를 순차적으로 재가동해 서비스 정상 여부를 확인할 수 있을 것으로 판단된다"고 밝힌 바 있다.

647개 중 화재에 직접적인 영향을 받은 시스템은 96개이며, 나머지 551개를 중심으로 우선 복구에 나서겠다는 것이다. 647개 중 국민이 직접 이용하는 인터넷망은 436개, 공무원의 업무용 행정 내부망은 211개다.

윤호중 행안부 장관은 "국민 불편을 최소화하기 위해 투명하게 상황을 공유하고, 업무 연속성 유지를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

