경북시군의회의장협, 울진서 월례회 개최… 협력 방안 논의

경북도 시군의회의장협의회는 지난 23일 울진군 후포 마리나항 클럽하우스에서 '제338차 월례회를 개최했다.

28일 울진군의회에 따르면 이날 회의에는 경북 시군의회 의장 및 관계 공무원 등 100여명이 참석해 시군의 주요 현안을 공유하고 지방의회 간 협력 방안을 논의했다.

경북의장협 월례회 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 울진군의회 제공

특히 이번 월례회에서는 어려운 이웃과 수해 피해를 입은 지역을 위한 성금 전달도 함께 진행해 의미를 더했다.

협의회는 울진지역 사회복지시설인 '인덕사랑마을'에 성금을 전달하며 나눔을 실천했고, 최근 집중호우로 피해를 입은 청도군에도 복구 성금을 전달해 위로와 연대의 뜻을 전했다.

참석 의장들은 지방의회의 역할 강화를 위해 함께 노력하기로 뜻을 모았으며, 주민 중심의 실질적인 자치 실현을 위한 다양한 협력 방안도 논의했다.

울진군의회 김정희 의장은 "지역사회와 어려움을 겪는 이웃에게 작은 힘이 되기를 바라며 앞으로도 지방의회가 사회적 책임을 다하는 데 앞장서겠다"고 말했다.

