주낙영 경주시장, APEC 현장 점검… "가장 성공한 APEC 만든다"

'2025 APEC 정상회의'가 한 달여 앞으로 다가온 가운데 개최도시 수장인 주낙영 경북 경주시장이 경주 곳곳을 누비며 빈틈없는 준비에 매진하고 있다.

28일 경주시에 따르면 주 시장은 지난 24일 APEC 지원인력 숙소로 활용하는 한국수력원자력 동천 사택 신축 공사 현장을 찾아 내외부 시설 및 주변 환경을 꼼꼼히 점검하고, 막바지 공사에 구슬땀을 흘리는 근로자들을 격려했다.

주낙영 경주시장이 APEC 지원인력 숙소로 활용될 한수원 동천 사택 신축 현장을 둘러보고 있다. 경주시 제공

한수원 동천 사택은 15개 동, 200객실 규모로 10월 중순 준공을 앞두고 있다. 정상회의 기간 경찰·소방·의료 등 지원 인력의 숙소로 제공한다.

앞서 한수원은 지난 6월 경북도·경주시와 업무협약을 맺고 사택 200가구와 침구류 등 숙박 필수품 750세트를 지원하기로 했다.

주낙영 시장은 "한수원의 적극적인 협력 덕분에 APEC 성공 개최의 중요한 기반이 마련된 만큼 역대 가장 성공적인 K-APEC을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

