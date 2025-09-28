중앙부처·공무원 업무시스템 모두 타…"정상화 2주 관측"

국가정보자원관리원(이하 국정자원) 전산실에서 발생한 리튬배터리 화재로 정부의 핵심 정보시스템이 불에 타 무용지물이 되면서 대국민 서비스가 언제 복구돼 정상화될지에 관심이 쏠린다.



일선 구청과 읍면동 주민센터 등 민원 현장이 문을 여는 내주 정상적인 민원 서비스를 기대하기는 현실적으로 어려워 보이며, 전소된 시스템이 재가동 되는데는 약 2주가 걸릴 수 있다는 관측이 나온다.

28일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 합동 감식을 위해 소방, 경찰, 국립과학수사연구원 관계자들이 이동하고 있다.

28일 정부에 따르면 국정자원은 화재로 큰 피해가 난 5층 7-1 전산실 내 96개 시스템에 대해 대구센터 내 민관협력형 클라우드 서비스로 이전을 준비하고 있다.



정부 내부 일각에서는 이들 전소된 시스템이 대구센터에서 새롭게 가동되는 데 "약 2주가 걸릴 수 있다"는 관측이 나온다.



전소된 96개 시스템에는 국민신문고와 국가법령정보센터, 공무원의 행정업무망인 온나라시스템 등 정부 핵심 정보시스템이 포함된 것으로 전해졌다.



온나라시스템은 공무원들이 내부에서 문서를 제출하는 등 업무를 보는 데 필수적인 시스템이다.



행안부 관계자는 "온나라시스템에 직접 접속했을 때 (게시판 등) 아직 일부 기능만 기능한다"며 "현시점에서는 일상 업무에 사용하는 기능은 작동되지 않는 상황"이라고 전했다.



여기에 행정안전부 등 중앙부처 홈페이지 관리 시스템 대부분도 전소된 7-1 전산실 시스템에서 있었던 터라 정상화까지 상당 기일이 소요될 전망이다.



현재 일부 기능을 빼고 재가동된 것은 모바일신분증이다.



모바일신분증의 경우 광주센터의 재해복구(DR) 시스템 체계 전환을 통해 화재발생일인 26일 기준 신규 발급·재발급을 제외한 모든 기능이 정상화됐다.



중앙부처와 달리 대통령실 홈페이지는 이번 국정자원 화재와 무관하게 정상 가동되고 있다.



정부 온라인 민원서비스인 '정부24', 현장 공무원들이 행정전산망인 '새올'에 접속하기 위해 신원을 인증받는 GPKI(행정전자서명인증서) 시스템 등은 화재에 직접 피해를 보지는 않은 국정자원 대전 본원 2∼4층 전산실에 있다.



국정자원은 지난 26일 5층 7-1 전산실에서 화재가 난 뒤로 항온항습기가 꺼지자 다른 구역·층의 정보시스템을 보호하고자 선제적으로 가동을 중단한 바 있다.



이들 3개 층 전산실 등에는 전소된 7-1 전산실 내 정보시스템 96개를 제외한 551개 시스템이 있다.



정부는 국정자원 내 전산실의 통신·보안 장비복구를 모두 마치는 대로 551개 시스템에 대한 순차 재가동을 통해 정상적인 서비스가 가능한지 점검할 계획이다.



이런 탓에 일선 구청과 읍면동 주민센터 등 민원 현장이 문을 여는 29일 월요일을 포함해 내주에는 정상적인 민원 서비스를 기대하기는 현실적으로 어려워 보인다.

