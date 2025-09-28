野 “예견된 人災, 행안장관 경질”…與 “尹정부 대비 부실 탓” [국정자원 화재]

여야는 국가정보자원관리원 화재에 따른 행정 마비 사태의 책임을 서로에게 돌리며 정치 공세를 이어갔다. 여당은 위기경보 수준이 ‘심각’ 단계에 이르는 상황을 고려해 무제한 토론(필리버스터)을 중단하자고 제안했지만, 야당은 “악법 처리 중단이 우선”이라며 받아들이지 않았다.

국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 의원들은 28일 화재 현장을 찾아 이번 사태의 책임은 윤석열정부에 있다고 주장했다. 신정훈 행안위원장은 “리튬 이온 배터리가 설치되던 과정, 그리고 전개되는 과정에서 충분히 매뉴얼이나 관리 규정들이 제대로 정비되지 않았던 것들은 확인했다”고 했다.



행안위 간사인 윤건영 의원도 “지난 정부에서 배터리와 서버를 이중화하는 작업들이 제대로 진행되지 못했던 부분들, 특히 예산을 제대로 수립하지 못했던 부분들에 대해서도 이러저러한 이야기가 나왔다”고 전했다.

야당은 이번 사태를 ‘인재(人災)’로 규정하고, 이재명 대통령의 사과와 윤호중 행정안전부 장관 경질을 요구하고 나섰다. 최보윤 국민의힘 수석대변인은 “이번 화재로 647개의 업무시스템이 멈춰 섰지만, 기약 없는 복구 시점과 정부의 ‘대책 없는’ 대책에 국민의 분노가 커지고 있다”며 “예산 부족으로 인한 클라우드 이중화 공백이 사태를 더 키운 것으로, 허술한 재난복구 체계를 여실히 드러낸 참사”라고 비판했다.



최 대변인은 이 대통령을 향해 “민주당 대표였던 이 대통령은 카카오 사태 때 민간 기업의 이중화 부실을 강하게 비판하고, 책임자인 행안부 장관 즉각 경질과 대통령의 사과를 요구한 바 있다”며 “이 대통령은 지금 즉시 국민 앞에 나와 사과하고, 행안부 장관을 경질하는 책임 있는 자세를 보이라”고 목소리를 높였다.



민주당 김병기 원내대표는 “재난에는 여야가 초당적으로 협력해야 한다”며 필리버스터 중단을 제안했지만, 국민의힘 송언석 원내대표는 “소수 야당이 필리버스터를 중단하려면 먼저 다수당이 여야 합의가 안 된 악법 강행처리를 중단하는 것이 당연한 순서”라며 받아들이지 않았다.

