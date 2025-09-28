노후 배터리·작업 실수 등 원인 지목… 경찰 전담수사팀 합동 감식 본격화 [국정자원 화재]

경찰이 정부 전산망 마비를 불러온 국가정보자원관리원 화재 원인 규명을 위해 전담수사팀을 꾸리는 등 본격 수사에 착수했다.



대전경찰청은 28일 대전 유성구 국정자원에서 소방당국, 국립과학수사연구원과 합동 감식에 나섰다. 경찰은 소방당국이 초진을 선언한 전날 오전 일부 시설 구성품을 확보해 감정을 의뢰했다. 완진 후 이뤄진 이날 두 번째 감식에선 사고 경위 및 화재 원인 규명에 필요한 정밀 감식을 벌였다.

28일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에 소실된 리튬이온배터리가 소화 수조에 담겨 있다. 뉴스1

경찰은 전산실에서 반출해 수조에 담가둔 리튬이온 배터리들은 2∼3일가량 잔류 전기를 빼내는 안정화 작업을 거친 뒤 국과수에 감식 의뢰할 방침이다. 화재로 불탄 배터리도 전부 외부로 빼내 1층 현관 침수조에 보관 중이다.



이번 불은 화재를 막기 위해 서버와 배터리를 분리하는 작업을 진행하다 발생했다. 국정자원은 전산실 내 배터리팩 384개를 6개 조로 나눠 옮기기로 하고 우선 1개 조를 지하로 이전 완료한 상태였으며 화재 당일은 2번째 조에 대한 작업이 이뤄지던 중이었다.



리튬이온배터리는 화재 위험이 있는데도 서버와 같은 공간에 있었다. 소방당국에 따르면 배터리와 국가 전산망 주요 정보를 담은 서버의 간격은 약 60㎝에 불과했다. 서버와 서버 사이의 간격은 1.2m였다. 이런 좁은 간격 때문에 소방당국은 화재 진압에도 어려움을 겪었다.

화재가 발생한 대전 유성구 국가정보자원관리원에서 27일 소방대원이 불에 탄 리튬이온 배터리가 담긴 소화수조에 물을 뿌리고 있다. 총리실sns 캡처

배터리 노후화와 이전 과정에서의 작업 실수 가능성 등도 화재 원인으로 지목된다. LG에너지솔루션은 무정전 전원장치(UPS)용 배터리를 만들어 2014년 8월 국정자원에 납품했다. 권장 사용연한인 10년을 1년가량 넘긴 상태였다. 전원을 차단하지 않고 전선을 뺐다가 전기 단락(쇼트)이 생긴 것 아니냐는 의혹도 제기된다. 다만 국정자원은 전날 현장 브리핑에서 “전원을 끊고 40분 뒤에 불꽃이 튀었다”고 설명했다.



경찰은 불이 난 리튬이온 배터리가 폭발한 이유를 규명하는 데 수사력을 모은다. 배터리 관리상 문제나 안전조치 미비 등 작업 과정에 대한 사실관계를 확인할 예정이다. 경찰 관계자는 “정부 서비스 복구가 최우선인 만큼 복구 현황을 살피면서 정밀감식 등으로 사고 경위와 화재 원인을 밝히겠다”고 말했다.

