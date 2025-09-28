신원확인·송금·택배까지 먹통… 추석 앞두고 전국이 마비 [국정자원 화재]

김성연(가명)씨는 27일 공기업 2차 필기시험을 보러 갔다가 예상치 못한 난관에 부딪혔다. 지갑을 깜빡하고 놓고 온 김씨는 평소 신분증 대용으로 사용하던 여권을 꺼냈지만, 시험 주최 측은 “2020년 12월 이후 발행된 신규 여권은 주민번호가 없어 개인 식별이 어렵다”고 거부했다. 대안으로 제시된 것은 모바일 신분증이었지만, 전날 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재로 국가 전산망이 마비돼 이마저도 작동하지 않았다. 결국 김씨는 시험을 포기하고 집으로 돌아가야 했다.

국가정보자원관리원 대전 본원 전산실에서 발생한 화재로 인터넷 우체국과 우체국 예금·보험 등 서비스가 중단된 가운데 28일 서울 성북구의 한 우체국 ATM 기기에 장애 발생 안내문이 붙어 있다. 뉴스1

28일 행정안전부에 따르면 이번 화재로 정부 업무시스템 647개가 가동을 멈추면서 주말 동안 전국 곳곳에서 시민 불편이 속출했다. 각종 서류를 떼기 위해 무인민원발급기를 찾은 시민들은 멈춘 자동화기기 앞에서 발만 동동 굴렀다. 모바일 신분증·우체국 금융·택배 서비스 등 일상에서 자주 쓰는 온라인 기능들도 줄줄이 마비됐다. 이처럼 화재로 중단된 업무시스템 3분의 2가량은 국민들이 자주 이용하는 서비스인 탓에 일상생활에 직접적인 타격을 줬다.



이날 서울 한 직장에서 근무하는 김희진(28)씨는 “주거래 은행이 우체국이라 현금이 모두 거기에 묶여있는데, 신용카드 결제 대금을 제때 납부하지 못해 연체될까 불안하다”고 토로했다. 대학생 이승현(23)씨도 “27일이 월세 납부일인데 돈이 우체국 계좌에 있어 송금을 못했다”며 “다행히 집주인이 사정을 이해해줘서 사태가 해결되면 보내기로 했는데, 괜히 마음이 무겁다”고 했다.



추석 연휴를 앞두고 택배 서비스 중단에 대한 우려도 커지고 있다.

우편대란 우려 28일 서울 광진구 동서울우편집중국에 배송 차량들이 주차돼 있다. 26일 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재로 이날까지 우편·예금·보험 등 우체국의 전체 서비스가 차질을 빚었다. 최상수 기자

서울 마포구에 사는 박지수(32)씨는 “추석 연휴 때 부모님을 찾아뵙지 못해 건강식품을 택배로 보냈는데 제때 도착할지 모르겠다”고 말했다. 광주광역시 한 우체국 국장을 지낸 이모씨는 “추석을 앞두고 한창 택배와 우편 물류량이 많은 시기인데 전산이 마비돼서 불편이 큰 상황”이라며 “원래는 접수부터 배달까지 모든 과정이 전산 처리를 거쳐야 한다”고 설명했다.



학자금 대출 등을 맡은 한국장학재단 사이트에선 학자금 지원 신청은 가능하지만 정부24 시스템을 통한 학자금 심사 관련 자료 연계가 원활하지 않아 신청자는 가족관계증명서 등 심사에 필요한 자료를 직접 스캔해 올려야 한다. 또 질병관리청의 질병보건통합관리시스템과 방역통합정보시스템에 장애가 발생해 예방접종 증명서 출력 등이 막혔고, 한국어능력시험·한국사능력검정시험 등 시험 온라인 접수도 어려워졌다. 교육부는 시험 접수 기간 연장 등을 검토 중이다.



각종 인터넷 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서도 불편을 겪었다는 반응이 이어졌다.

한 이용자는 “이번 전산 화재 때문에 우체국 은행 카드 결제가 막혀서 무전 취식할 뻔했다”며 “돈이 있는데도 시스템 복구까지 ‘0원 거지’로 살아야 한다”고 밝혔다. 지인이 우체국에서 일한다고 밝힌 또 다른 사용자는 “우체국 전산이 먹통이 돼 주소랑 이름을 수기로 쓰고 있다”는 내용의 대화를 올렸다. “우체국 계좌에 있는 돈에 문제가 생기는 것 아니냐”는 우려 섞인 반응도 여럿 있었다.



일부 지방자치단체들은 주차 단속을 수기로 진행하는 등 비상 체제로 전환했다.



서울시 산하 구청들은 27일부터 불법 주·정차 차량 단속을 수기로 진행하고 있다. 행정안전부의 행정전자서명 인증시스템이 먹통이 되면서 기존 단말기를 사용할 수 없게 됐기 때문이다. 한 구청 관계자는 “기존에는 단속하면 바로 과태료 부과 안내장이 출력됐는데 현재는 손으로 작성해 차에 부착하고 직접 전화로도 안내하고 있다”고 말했다.



국정감사를 2주가량 앞둔 국회마저 시스템 장애로 국감 준비에 차질을 빚고 있다.



당장 의정자료전자유통시스템에 장애가 발생하면서 국감 준비에 한창인 국회 상임위원회가 각 부처에 전산으로 자료를 요청하고 제출받을 수 없는 상황이 이어지고 있는 것이다. 한 상임위는 전체회의에서의 국감 관련 서류제출요구의 건 의결을 앞두고 각 의원실이 접수한 자료 요구 현황을 29일까지 취합할 예정이었지만 시스템 장애가 발생하자 관련 절차 변경 공지를 한 것으로 전해졌다. 국회 관계자는 “어제(27일)부터 유통시스템에 접속이 안 되고 있다”며 “복구가 늦어지면 팩스로라도 자료를 받아야 하는 것 아니냐는 말도 나온다”고 했다.

